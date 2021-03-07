Son dakika: Aslan liderlik peşinde! Galatasaray-Sivasspor canlı anlatım

Süper Lig'in 29. haftasında futbol heyecanı sürüyor. Ligde 57 puanı bulunan Galatasaray, 33 puanlı Sivasspor'u kendi evinde ağırlıyor. İki takımında 3 puan peşinde olacağı zorlu mücadele bu akşam saat 19.00'da başlayacak.

Ligde 28. hafta oynanan Ankaragücü deplasmanında 8 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray, kendi evinde kazanarak tekrar çıkışa geçmek istiyor. Sivasspor'un ise ligde 5 maçlık kaybetmeme serisi bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve muhtemel 11'lerini haberimizde bulabilirsiniz...

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Gedson, Belhanda, Onyekuru, Babel, Falcao

Yedekler: Okan, Halil, Etebo, Kerem, Ömer, Yedlin, Luyindama, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare

FALCAO VE BABEL'İN SINAV GÜNÜ

Ankaragücü deplasmanında gördüğü kırmızı kart için 1 maç ceza alan Mostafa Mohamed'in yerine bugün ilk 11'de oynayacak isim için teknik direktör Fatih Terim kararını maç öncesi verecek. İdmanlarda Falcao ve Babel'i değişmeli olarak as takımda oynarken, Mohamed transferi sonrası gözden düşen Falcao'nun forma için bir adım önde olduğu ve Kolombiyalı golcünün son şansını iyi kullanmak istediği öğrenildi.