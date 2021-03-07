Son dakika: Mostafa Mohamed'in yerine kim oynayacak? İşte G.Saray-Sivasspor maçı muhtemel 11'leri...

Son dakika.... Başkent'teki Ankaragücü yenilgisi sonrasında hakemlere yönelik sert açıklamalar yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kapalı kapılar ardında ise futbolcularına eleştirilerde bulundu. Ankara'da sergilenen futboldan hiç memnun olmayan Terim, Sivasspor maçında takımın yarısını değiştirmeye hazırlanıyor. Savunma hattında sadece Marcao kalacak. Saracchi'nin dönmesiyle Ömer kulübeye çekilecek.
TAYLAN İLK 11'E DÖNÜYOR
Donk ve Etebo'nun yerine Luyindama ile Taylan görev yapacak. Feghouli de ilk 11'e girecek. Sivasspor maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulunan Fatih Terim, milli araya kadar kayıp istemiyor. Hatay deplasmanına kadar 3'te 3'ü hedefleyen Terim'in Sivas, Kayseri ve Rizespor ile oynanacak karşılaşmalarda puan kaybına tahammülü yok. Milli ara öncesi oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini de dikkate alan tecrübeli hoca, 3 maçta 9 puanla zirvede kalmanın hesaplarını yapıyor.
FALCAO VE BABEL'İN SINAV GÜNÜ
Ankaragücü deplasmanında gördüğü kırmızı kart için 1 maç ceza alan Mostafa Mohamed'in yerine bugün ilk 11'de oynayacak isim için teknik direktör Fatih Terim kararını maç öncesi verecek. İdmanlarda Falcao ve Babel'i değişmeli olarak as takımda oynarken, Mohamed transferi sonrası gözden düşen Falcao'nun forma için bir adım önde olduğu ve Kolombiyalı golcünün son şansını iyi kullanmak istediği öğrenildi.
Öte yandan Galatasaray'ın, Mostafa Mohamed'e verilen 1 maçlık cezanın kalkması için de Tahkim Kurulu'na yaptığı başvuru reddedildi. G.Saray'da 4 oyuncu da kart sınırında. Etebo, Taylan, Luyindama ve Belhanda Sivasspor maçında kart görmeleri halinde Kayseri deplasmanında cezalı duruma düşecekler.
MUHTEMEL 11'LER...
Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Arda, Feghouli, Onyekuru, Falcao.
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Robin, Boyd, Fajr, Hakan, Gradel, Yatabare.
BİR GÖRÜŞ / BÜLENT TİMURLENK: İLK 45 DAKİKALARA DA ÖNEM VERMELİ!
Galatasaray sezonun ilk yarısında fikstürün bu haftalarını seri galibiyetlerle tamamlarken sadece sürpriz Kayseri beraberliği vardı. Hatay galibiyeti de dahil 6 maçlık seride oynanan futbol sona eren 8 maçlık galibiyet serisindeki futboldan çok daha istikrarlı ve iyi bir oyundu. A.Gücü yenilgisi ile sona eren seride ise bıçak sırtı skorlar vardı. Taylan orta sahanın vazgeçilmez adamı. Oyun zekası ve tecrübesi ile Feghouli'nin de sağ tarafı teslim alması zaten lazım. Fatih Terim'in takımının temel problemi topa sahip olurken oyunu yeteri kadar karşı alana yıkamaması ve rakibi hataya zorlayacak, başını döndürecek hızda oynamaması. Eldeki kadro buna müsait. Üstelik bu kez santrforları Diagne ya da Oğulcan değil, Falcao ile Mohamed....
Malatya ile başlayan ve Alanya ile sona eren finalden sağ salim çıkan G.Saray'ın kağıt üzerindeki kolay haftaları kayıpsız geçmesi gerekiyordu. Ankaragücü yenilgisi önemli bir uyarı olmuştur. Bu yoğun fikstürde rakibinizin fişini ne kadar erken çekerseniz bir sonraki maça o kadar zinde çıkarsınız. Şimdi hem Terim hem de takım maçların ilk 45 dakikalarının en az ikinci yarıları kadar önemli olduğunu sahada göstermeye çalışacaklar.
LİGDE SON DURUM...
Ligde geride kalan 28 haftada 27 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip; 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 57 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sezona iyi bir başlangıç yapamayan ancak son haftalarda aldığı puanlarla orta sıralara tırmanan kırmızı-beyazlı ekip ise 26 maçta 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgiyle 33 puan topladı. Sivas temsilcisi, 29. hafta öncesinde 11. sırada yer buldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 53 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 21 gol gördü. Galatasaray, ayrıca 13 maçla ligde kalesini en fazla gole kapatan takım olarak öne çıkıyor.
SAHASINDA 10 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 10 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon çıktığı 12 iç saha müsabakasındaki tek yenilgisini 5. haftada Aytemiz Alanyaspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi olduğu son 10 karşılaşmada rakiplerine 3 puan vermedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte 8 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Fatih Terim'in öğrencileri, 10 maçlık iç saha yenilmezlik serisinde konuk takım filelerini 27 kez havalandırırken, kalesinde sadece 4 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, 10 maçın 6'sında kalesini gole kapatmasını bildi.