Son dakika: Mostafa Mohamed'in yerine kim oynayacak? İşte G.Saray-Sivasspor maçı muhtemel 11'leri...

BİR GÖRÜŞ / BÜLENT TİMURLENK: İLK 45 DAKİKALARA DA ÖNEM VERMELİ!

Galatasaray sezonun ilk yarısında fikstürün bu haftalarını seri galibiyetlerle tamamlarken sadece sürpriz Kayseri beraberliği vardı. Hatay galibiyeti de dahil 6 maçlık seride oynanan futbol sona eren 8 maçlık galibiyet serisindeki futboldan çok daha istikrarlı ve iyi bir oyundu. A.Gücü yenilgisi ile sona eren seride ise bıçak sırtı skorlar vardı. Taylan orta sahanın vazgeçilmez adamı. Oyun zekası ve tecrübesi ile Feghouli'nin de sağ tarafı teslim alması zaten lazım. Fatih Terim'in takımının temel problemi topa sahip olurken oyunu yeteri kadar karşı alana yıkamaması ve rakibi hataya zorlayacak, başını döndürecek hızda oynamaması. Eldeki kadro buna müsait. Üstelik bu kez santrforları Diagne ya da Oğulcan değil, Falcao ile Mohamed....

Malatya ile başlayan ve Alanya ile sona eren finalden sağ salim çıkan G.Saray'ın kağıt üzerindeki kolay haftaları kayıpsız geçmesi gerekiyordu. Ankaragücü yenilgisi önemli bir uyarı olmuştur. Bu yoğun fikstürde rakibinizin fişini ne kadar erken çekerseniz bir sonraki maça o kadar zinde çıkarsınız. Şimdi hem Terim hem de takım maçların ilk 45 dakikalarının en az ikinci yarıları kadar önemli olduğunu sahada göstermeye çalışacaklar.