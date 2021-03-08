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Son dakika: Rumen hakem 'nun cezası açıklandı!

Son dakika haberi... 'nde Paris Saint-Germain ile arasında oynanan karşılaşmada, Başakşehir'in yardımcı antrenörlerinden 'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen hakem 'nun cezası belli oldu.

Giriş Tarihi: 8.3.2021 19:16 Son Güncelleme: 8.3.2021 19:28 ABONE OL
Son dakika: Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun cezası açıklandı!

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir maçında yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunan Rumen hakem Sebastian Coltescu sezon sonuna kadar hakemlikten men edildi. UEFA, men sürecinde Rumen hakemin rehabilitasyon kursuna gitmesine de karar verdi.

WEBO'NUN CEZASI DA BELLİ OLDU

Maçta kırmızı kart gören Pierre Webo'nun kırmızı kartı dondurulmuştu. UEFA'dan verilen karara göre, sportmenliğe aykırı hareketin, hakem olayından önce gerçekleşmesi sebebiyle Webo'ya 1 maç ceza verildiği de açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklama metni şöyle:

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Son dakika: Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun cezası açıklandı!
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