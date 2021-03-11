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Süper Lig ekibi , teknik direktörlük görevine 'yi getirdi. Özcan Bizati'nin yardımcılıklarını ise , Recep Karatepe ve Recep Öztürk yapacak.

AA
Giriş Tarihi: 11.3.2021 14:44 ABONE OL
Gençlerbirliği'nde Özcan Bizati dönemi

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük için Özcan Bizati'yle sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Özcan Bizati'nin yardımcılıklarını ise Ümit Bozkurt, Recep Karatepe ve Recep Öztürk yapacak.

Süper Lig'de son sırada yer alan Gençlerbirliği, bu sezon 4. farklı teknik adamla çalışacak. Kırmızı-siyahlılarda bu sezon Mert Nobre, Mustafa Kaplan, Mehmet Altıparmak'tan sonra Özcan Bizati görev alacak.

Daha önce Gençlerbirliği'nde Gençlik Gelişim Antrenörü olarak çalışan Bizati, MKE Ankaragücü, Denizlispor, Trabzonspor, Manisaspor, Samsunspor, Sivasspor, Bursaspor ve Kayserispor'da antrenörlük yaptı.

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Gençlerbirliği'nde Özcan Bizati dönemi
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