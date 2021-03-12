Murat Şahin: 3 kupayı da kazanmak istiyoruz!

"HOCA İSTEDİĞİ SÜRECE YANINDAYIM"

Sezon başında kendisi gibi Sergen Yalçın'ın bir diğer yardımcısı Çağdaş Atan'ın Alanyaspor'un başında olduğu ve kendisinin de teknik direktörlük düşünüp düşünmediği sorusunu yanıtlayan Murat Şahin, "Ben bu işe Sergen hocayla başladım ve ilk günden bu yana yanındayım. İnşallah daha büyük başarılar yakalarız. Şu anda teknik direktörlük düşüncem yok, hoca istediği sürece yanında olacağım. İstemezse durum değişir. Kendisine sormam lazım. Şu anda öyle bir niyetim yok, hocayla sonuna kadar gitmek istiyorum. Sergen hoca bizim için önemli. Bizim liderimiz. Biz de zaman zaman hocalar olarak ceza yiyoruz. Hoca da ceza yiyor. O olmadığında eksikliğini hissettirmemeye çalışıyoruz. Bu takımın hocası Sergen hocadır, o olmadığı zaman elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Başarılı olduğumuzu da düşünüyorum" açıklamasını yaptı. Maç boyunca rakibin kapalı oynamasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Şahin, "Bize karşı hemen hemen bütün takımlar bu şekilde oynuyor. Bugün sıkıntı olarak basit top kayıpları yaşadık ve birkaç pozisyon verdik. 2 tane, bu seviye için basit olduğunu düşündüğümüz gol yedik. Genel hatlarıyla sıkıntılı olduğumuz konu bunlardı. Ama sadece Başakşehir nezdinde almayalım, bütün takımlar bize karşı bu şekilde oynuyor. Bu zamana kadar bunu aştık. Bundan sonra da bu şekilde oynamaya devam edeceğiz" diye konuştu.