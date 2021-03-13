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galibiyeti 'e adadı! "Bu galibiyet sana gelsin..."

Kalp krizi geçirdikten sonra hastanede tedavi altına alınan usta tiyatrocu , geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Rasim Öztekin'in kızı , babasını kaybettikten sonra bugün ilk kez tweet attı. kongre üyesi olan ve sarı-kırmızılı takımın maçlarını kaçırmadan takip eden Öztekin için kızından Galatasaray paylaşımı geldi. Pelin Öztekin, sarı-kırmızılı takımın 'u 3-0 yendiği müsabakanın ardından sarı-kırmızılı kalpler eşliğinde, "Bu galibiyet sana gelsin Babiş.." şeklinde tweet attı.

Giriş Tarihi: 13.3.2021 21:20 Son Güncelleme: 13.3.2021 22:07 ABONE OL
Pelin Öztekin galibiyeti Rasim Öztekin'e adadı! Bu galibiyet sana gelsin...

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Falcao ve Onyekuru(2) attı. Müsabakanın ardından ise Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Pelin Öztekin, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yuman Rasim Öztekin için paylaşımda bulundu.

Öztekin bu galibiyeti, Galatasaray kongre üyesi olan ve aynı zamanda sarı-kırmızılı ekibin hemen hemen tüm maçlarını tribünden izleyen usta tiyatrocuya armağan etti.

Babasını kaybettikten sonra ilk kez paylaşım yapan Pelin Öztekin, "Bu galibiyet sana gelsin Babiş.." şeklinde bir tweet atarken, paylaşımına sarı-kırmızılı kalp de koydu.

Öztekin'in paylaşımına binlerce yorum ve beğeni geldi.

Usta tiyatrocu Rasim Öztekin, 62 yaşında hayatını kaybetti.

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Pelin Öztekin galibiyeti Rasim Öztekin'e adadı! "Bu galibiyet sana gelsin..."
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