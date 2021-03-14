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Inter şampiyonluğa koşuyor!

İtalya Serie A'da 27. haftasında lider Inter, deplasmanda Torino'yu 2-1 yendi. Mavi-siyahlılara galibiyeti getiren golleri ve kaydetti. Liderliğini sürdüren Inter, maç eksiği bulunan en yakın takipçisi ile puan farkını 9'a çıkardı.

AA
Giriş Tarihi: 14.3.2021 22:24 ABONE OL
Inter şampiyonluğa koşuyor!

Torino'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada, şampiyonluk mücadelesi veren Inter, küme düşmemeye oynayan Torino'ya konuk oldu.

İki takımın da pozisyonlar bulduğu ilk yarı, golsüz tamamlandı.

Maçın 62. dakikasında konuk Inter, Belçikalı Romelu Lukaku'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Torino, bu gole 70. dakikada Antonio Sanabria ile yanıt verdi ve skorda dengeyi sağladı: 1-1.

Kalan dakikalarda gol için yüklenen Inter, 85. dakikada Arjantinli Lautaro Martinez ile bir kez daha öne geçti: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, Torino'yu 2-1 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla mavi-siyahlı takım, galibiyet serisini 8 maça çıkartırken, puanını da 65'e yükseltti. Liderliğini sürdüren Inter, maç eksiği bulunan en yakın takipçisi Milan ile puan farkını 9'a çıkardı.

Torino ise Inter karşısında bu sezon 11. yenilgisini yaşadı.

Ligde bu akşam Cagliari-Juventus ve Milan-Napoli müsabakaları oynanacak.

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Inter şampiyonluğa koşuyor!
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