Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşısında aldığı 2-1'lik yenilginin ardından gözler Sarı-Lacivertli yönetimin Erol Bulut'la ilgili vereceği karara çevrildi.
Ancak yönetimin gündeminde teknik direktör Erol Bulut'un görevine son verme yönünde bir durumun olmadığı öğrenildi.
Fenerbahçe yönetimi dünkü maçın son düdüğünden itibaren yöneticiler Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in açıkladığı VAR operatörlerinin FETÖ bağlantısı konusuna odaklanmış durumda.
Bu konuyla ilgili tüm veriler toplanıyor. Bu verilerin birleştirilmesinin ardından resmi bir açıklama veya bir basın toplantısıyla konunun detaylarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
DERBİYE BULUT'LA ÇIKIYOR, PUAN KAYBI OLURSA GİDER
Fenerbahçe'de Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde takımın başında Erol Bulut'un olacağı kesinleşti.
Bununla birlikte derbide puan kaybı yaşanması durumunda Erol Bulut ile yolların ayrılması ihtimali hayli yüksek.
Erol Bulut'un şampiyonluk dışındaki tüm ihtimallerde en kötü ihtimalle sezon sonunda görevine kesin olarak son verilecek.
"DEPLASMANDA DA KENDİ SAHAMIZDA DA REKOR KIRIYORUZ"
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut maç sonrası ise şu ifadeleri kullanmıştı:
"Deplasmanda nasıl galibiyet rekoru kırıyorsak evimizde de mağlup gelerek rekor kırıyoruz. Maça iyi başladık ve golü bulduk. Rakip, kalemize neredeyse hiç gelmedi. Kendi kalemize attığımız bir gol vardı. Maçı kazanmak adına değişiklikler yaptık, 3-5-2'ye döndük. 'Daha baskılı ve dikine oynayalım' dedik. Birçok pozisyon da bulduk ama değerlendiremedik.
"ÇİZGİLER BİZE FARKLI, RAKİPLERE FARKLI ÇİZİLİYOR"
Yediğimiz ikinci gol kesin ofsayt. Çizgiler bize farklı, rakiplere farklı çiziliyor. Bize bu pozisyon olsaydı emin olun ofsayt verilirdi. Şampiyonluk yarışında ağır yara aldık. Ancak mücadelemizi hem saha içinde hem de dışında sürdüreceğiz. Önümüzde 10 maçlık süreç var. Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Gelecek hafta oynayacağımız Beşiktaş derbisini kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Sonuna kadar şansımızı zorlayacağız."