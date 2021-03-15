Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde...

Son dakika: 'de sıcak gelişme! , derbisinde...

'de 'la ilgili son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'nin karşısında aldığı 2-1'lik yenilginin ardından gözler Erol Bulut'la ilgili verilecek karara çevrilmişti. Sarı-Lacivertliler'de derbisi öncesi herkes tarafından merak edilen "Erol Bulut'la yollar ayrılacak mı?" sorusu cevabını buldu.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 15.3.2021 15:53 Son Güncelleme: 15.3.2021 16:07 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde...

'nin karşısında aldığı 2-1'lik yenilginin ardından gözler Sarı-Lacivertli yönetimin 'la ilgili vereceği karara çevrildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde...

Ancak yönetimin gündeminde teknik direktör 'un görevine son verme yönünde bir durumun olmadığı öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde...

yönetimi dünkü maçın son düdüğünden itibaren yöneticiler Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in açıkladığı operatörlerinin bağlantısı konusuna odaklanmış durumda.

Son dakika: Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde...

Bu konuyla ilgili tüm veriler toplanıyor. Bu verilerin birleştirilmesinin ardından resmi bir açıklama veya bir basın toplantısıyla konunun detaylarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde...

DERBİYE BULUT'LA ÇIKIYOR, PUAN KAYBI OLURSA GİDER

'de Pazar günü oynanacak derbisinde takımın başında 'un olacağı kesinleşti.

Son dakika: Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde...

Bununla birlikte derbide puan kaybı yaşanması durumunda ile yolların ayrılması ihtimali hayli yüksek.

Son dakika: Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde...

'de maçında puan kaybedilirse gelecek sezonun hazırlıklarına başlanacak.

Son dakika: Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde...

'un şampiyonluk dışındaki tüm ihtimallerde en kötü ihtimalle sezon sonunda görevine kesin olarak son verilecek.

Son dakika: Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde...

"DEPLASMANDA DA KENDİ SAHAMIZDA DA REKOR KIRIYORUZ"

teknik direktörü maç sonrası ise şu ifadeleri kullanmıştı:

Son dakika: Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde...

"Deplasmanda nasıl galibiyet rekoru kırıyorsak evimizde de mağlup gelerek rekor kırıyoruz. Maça iyi başladık ve golü bulduk. Rakip, kalemize neredeyse hiç gelmedi. Kendi kalemize attığımız bir gol vardı. Maçı kazanmak adına değişiklikler yaptık, 3-5-2'ye döndük. 'Daha baskılı ve dikine oynayalım' dedik. Birçok pozisyon da bulduk ama değerlendiremedik.

Son dakika: Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde...

"ÇİZGİLER BİZE FARKLI, RAKİPLERE FARKLI ÇİZİLİYOR"

Yediğimiz ikinci gol kesin ofsayt. Çizgiler bize farklı, rakiplere farklı çiziliyor. Bize bu pozisyon olsaydı emin olun ofsayt verilirdi. Şampiyonluk yarışında ağır yara aldık. Ancak mücadelemizi hem saha içinde hem de dışında sürdüreceğiz. Önümüzde 10 maçlık süreç . Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Gelecek hafta oynayacağımız derbisini kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Sonuna kadar şansımızı zorlayacağız."

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Son dakika: Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde...
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