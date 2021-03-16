Kalmak isteyen oynar!

Son 4 haftada(1G-1B-2M)Trabzonspor, zirvehedefinden de bir hayliuzaklaştı. Erzurumsporberaberliği ile liderin 11 puan gerisinedüşen bordo-mavili takımın hocasıAbdullah Avcı, kalan 11 haftada yeni sezonunsistem ve oyuncu planlamasını yapacağınıaçık bir şekilde dile getirdi. Soyunmaodasında sadece bir gol pozisyonunagirilmesine tepki gösterip,dedi. Avcı'nın klasik4-2-3-1'lik dizilişini de değiştirerek,daha ofansif bir oyun anlayışınıtakıma kabul ettirmeyi amaçladığıöğrenildi. Oyun planıüzerindenşekillenecek.SON 4 haftada 3 gol atabilen Trabzon, son 4 sezonda en az gol kaydettiği dönemi yaşıyor. 29 maçta 35 kez rakip fileleri sarsan bordo-mavililer, 1.20 gol ortalaması yakaladı. Fırtına 62 golle ligin en çok gol atan takımı lider Beşiktaş'ın neredeyse yarısı kadar fileleri havalandırdı. İlk 10'da yer alan takımlar içinde sadece 32 gollü Sivasspor'u geçti.