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Giriş Tarihi: 16.3.2021

Kalmak isteyen oynar!

YUNUS EMRE SEL
Kalmak isteyen oynar!

Tecrübeli hoca Erzurum maçı sonrası, gelecek sezonun sistem ve oyuncu planlamasını kalan 11 maçta yapacağını açıklarken futbolcularına, “Bizimle olmak isteyen bunu göstersin” dedi

Son 4 haftada 8 puandan olan (1G-1B-2M) Trabzonspor, zirve hedefinden de bir hayli uzaklaştı. Erzurumspor beraberliği ile liderin 11 puan gerisine düşen bordo-mavili takımın hocası Abdullah Avcı, kalan 11 haftada yeni sezonun sistem ve oyuncu planlamasını yapacağını açık bir şekilde dile getirdi. Soyunma odasında sadece bir gol pozisyonuna girilmesine tepki gösterip, "Bizimle olmak isteyenler bunu göstersin" dedi. Avcı'nın klasik 4-2-3-1'lik dizilişini de değiştirerek, daha ofansif bir oyun anlayışını takıma kabul ettirmeyi amaçladığı öğrenildi. Oyun planı Yunus Mallı ve Bakasetas üzerinden şekillenecek.

LİDERİN YARISI KADAR!
SON 4 haftada 3 gol atabilen Trabzon, son 4 sezonda en az gol kaydettiği dönemi yaşıyor. 29 maçta 35 kez rakip fileleri sarsan bordo-mavililer, 1.20 gol ortalaması yakaladı. Fırtına 62 golle ligin en çok gol atan takımı lider Beşiktaş'ın neredeyse yarısı kadar fileleri havalandırdı. İlk 10'da yer alan takımlar içinde sadece 32 gollü Sivasspor'u geçti.

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