Mohamed 10’un peşinde

Yönetimle sorunlar yaşayan Belhanda gidince Galatasaray'daki 10 numaralı forma yıllar sonra boşa çıktı.Yeni sezonda 10 numayı kimin sırtına geçireceği merak konusu. Olası yeni transferi baskıya sokmak istemeyen sarı-kırmızılı kulüpte 10 numara için en güçlü aday Mostafa Mohamed. Fenerbahçe'ye attığı golle taraftarın kalbine giren, şu an 31 numaralı formayla boy gösteren Mısırlı oyuncu, yeni sezonda 10'u giyebilir.Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Galatasaray, 3 puana kilitlendi. Teknik direktör Fatih Terim'in Kayseri'de ilk kez denediği ve çok memnun kaldığı 4-4-2'ye devam edeceği öğrenildi. Cimbom, Karadeniz ekibi karşısında da Mohamed- Falcao ikilisi ile çıkacak. Terim'in, Emre Akbaba'nın yerine ise Cezayirli yıldız Feghouli'yi 11'e alacağı ifade edildi.GALATASARAY'IN yeni transferi Mostafa Mohamed'in başına talihsiz bir olay geldi. Geçen hafta İstinye Park'a alışverişe giden Mısırlı futbolcunun çantası çalındı. Çantanın içinde cüzdanın yanı sıra pasaportunun da bulunduğu öğrenildi. Alışveriş merkezindeki güvenlik kameralarına hırsızlık anı yansıdı ancak hırsızla birlikte cüzdan ve pasaport bulunamadı.Bu duruma morali bozulan golcü oyuncu, yetkililerin sorunu çözmesini bekliyor.