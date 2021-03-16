Wenger: Dünya Kupası’na daha çok ülke katılmalı

EFSANE Fransız teknik direktör Arsene Wenger, beIN SPORTS'un konuğu oldu. FIFA Gelişim Direktörü Wenger, birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulunurken 32 ülkenin katıldığı Dünya Kupası'nda daha çok ülke yer alması gerektiğini savundu. Wenger, "Daha fazla sayıda milli takımın Dünya Kupası'na katılması, küçük ülkelerdeki futbolun gelişimine katkı sağlayacaktır, çünkü milli takımların bu seviyede oynama konusunda imkânları daha fazla.ancak buradan elde edilecek gelirin de büyük kulüplerin kasasından ziyade küçük ülkelerdeki yapı ve gelişim için kanalize edilmesi önemli" ifadelerini kullandı.