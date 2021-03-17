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Giriş Tarihi: 17.3.2021 16:12 Son Güncelleme: 17.3.2021 16:13

- 52 Orduspor FK: 2-1

DHA
Bursa Yıldırımspor - 52 Orduspor FK: 2-1

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
HAKEMLER: Hakan Basık (xx), Şükrü Mert (xx), Yahya Kemal Yurtbilir (xx)
BURSA YILDIRIMSPOR: Mehmet Mert Pala (xxx) - Kerem Az (xx), Ramazan Erarslan (xxx), Mahmut Güleç (xx), Osman Demir (xxx), Muhammet Öz (xxx), Tuğkan Kamışoğlu (xx) (Dk. 63 Batuhan Tunçay x), Doğacan Diker (xxx) (Dk. 75 Hacı Şükrü Çiçek x), Hüseyin Atalay (xx) (Dk. 75 Berke Yılmaz x), Furkan Fehmi Güneş (xxx) (Dk. 88 Kemal Uzuntepe ?), Hacı Mustafa Karabulut (xxx) (Dk. 63 Hüseyin Çelik x)
52 ORDUSPOR FK: Taha Ayan (xx) - Hakan Doğru (x) (Dk. 46 Eyüp Poyraz x), Yusuf Avcılar (x), Hasan Genç (xx), Eşref Korkmazoğlu (x), Ali Kemal Başaran (xx), Muhammed Emin Balcılar (xxx), Halil İbrahim Pekşen (?) (Dk. 22 Emrullah Sarıhasanoğlu x), Sebahattin Usta (x) (Dk. 46 Oğuzhan Birben x), Gökhan Erdöl (xx), Şükrü Kaan Kılıçaslan (x) (Dk. 46 Gökhan Özer x)
GOLLER: Dk. 44 Hacı Mustafa Karabulut, Dk. 83 Furkan Fehmi Güneş (Bursa Yıldırımspor) - Dk. 11 Muhammed Emin Balcılar (52 Orduspor FK)
SARI KARTLAR: Kerem Az (Bursa Yıldırımspor) - Yusuf Avcılar, Muhammed Emin Balcılar, Sebahattin Usta, Hasan Genç, Taha Ayan (52 Orduspor FK)
KIRMIZI KART: Dk. 19 Yusuf Avcılar (52 Orduspor FK)

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 26. hafta mücadelesinde Bursa Yıldırımspor, 52 Orduspor FK'yı ağırladı. Bursa Yıldırımspor geriye düştüğü mücadeleyi Hacı Mustafa Karabulut ve Furkan Fehmi Güneş'in golleriyle 2-1 kazandı.
Ceza sahasına yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Muhammed Emin Balcılar'ın yaptığı yerden vuruş sonrası, meşin yuvarlak baraja çarpıp kaleciyi yanıltarak ağlara yöneldi: 0-1.
17. dakikada rakibine yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gören Yusuf Avcılar, 19. dakikada yine rakibine yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı.
Bursa Yıldırımspor, 44. dakikada eşitliği sağladı. Sol kanattan yapılan orta sonrası, arka direkte Doğacan topu kale ağzındaki Hacı Mustafa'ya aktarırken, Hacı Mustafa'nın kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu: 1-1.
78. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Furkan Fehmi arka direkte topu kale ağzına çıkarırken Batuhan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.
İkinci yarıda rakip kalede baskısını artıran Bursa Yıldırımspor, aradığı gole 83. dakikada ulaştı. Gerçekleştirilen organize atakta topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Furkan Fehmi Güneş, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşma bu skorla sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

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Bursa Yıldırımspor - 52 Orduspor FK: 2-1
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