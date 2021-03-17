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Giriş Tarihi: 17.3.2021

Ceferin: EURO 2020 seyircili olacak!

UEFA Başkanı, 12 ülkede düzenlenecek ve ’ın İtalya ile oynayacağı maçla 11 Haziran’da başlayacak turnuvanın, seyircisiz gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, bu yaz 12 ülkede düzenlenecek olan EURO 2020'de tüm maçların seyircili oynanacağını söyledi. Her ülkenin seyirci almayı kabul etmesi gerektiğini, aksi takdirde turnuvaya ev sahipliği yapamayacağını belirten Ceferin, Sky Sports'a şöyle konuştu: "Birkaç senaryomuz var ancak EURO 2020'de herhangi bir maçı seyircisiz oynama ihtimalimiz masada değil. Ev sahibi her ülke, maçlara seyirci alınmasını garanti etmek zorunda. Son karar için 20 Nisan tarihini belirledik. İdeal senaryo, daha önce belirlenen 12 ülkede maçları oynamak ancak bu olmazsa, 10-11 ülkede de turnuva düzenlenebilir." Bilindiği üzere turnuva, Türkiye'nin İtalya ile 11 Haziran 2021'de Roma'da oynayacağı maçla başlayacak.

İŞTE EURO 2020'NİN DÜZENLENECEĞİ STATLAR
Amsterdam (Hollanda) Johan Cruyff Arena
Bakü (Azerbaycan) Olimpiyat Stadı
Bilbao (İspanya) San Mames
Bükreş (Romanya) Arena Nationala
Budapeşte (Macaristan) Puskas Arena
Kopenhag (Danimarka) Parken Stadı
Dublin (İrlanda Cumhuriyeti) Aviva Stadı
Glasgow (İskoçya) Hampden Park
Londra (İngiltere) Wembley
Münih (Almanya) Allianz Arena
Roma (İtalya) Olimpiyat Stadı
Saint Petersburg (Rusya) Krestovsky Stadı

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Ceferin: EURO 2020 seyircili olacak!
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