Ceferin: EURO 2020 seyircili olacak!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, bu yaz 12 ülkede düzenlenecek olan EURO 2020'de tüm maçların seyircili oynanacağını söyledi.Sky Sports'a şöyle konuştu: "Birkaç senaryomuz var ancak EURO 2020'de herhangi bir maçı seyircisiz oynama ihtimalimiz masada değil. Ev sahibi her ülke, maçlara seyirci alınmasını garanti etmek zorunda.İdeal senaryo, daha önce belirlenen 12 ülkede maçları oynamak ancak bu olmazsa,Bilindiği üzere turnuva, Türkiye'nin İtalya ile 11 Haziran 2021'de Roma'da oynayacağı maçla başlayacak.Amsterdam (Hollanda) Johan Cruyff ArenaBakü (Azerbaycan) Olimpiyat StadıBilbao (İspanya) San MamesBükreş (Romanya) Arena NationalaBudapeşte (Macaristan) Puskas ArenaKopenhag (Danimarka) Parken StadıDublin (İrlanda Cumhuriyeti) Aviva StadıGlasgow (İskoçya) Hampden ParkLondra (İngiltere) WembleyMünih (Almanya) Allianz ArenaRoma (İtalya) Olimpiyat StadıSaint Petersburg (Rusya) Krestovsky Stadı