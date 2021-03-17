Fenerbahçe'nin, sahasında Gençlerbirliği'ne yenilmesinin ardından gözler yönetimin Erol Bulut'la ilgili alacağı karara çevrilmişti.
Sarı-Lacivertli yönetim, dün yapılan değerlendirmede teknik direktör Bulut ile devam kararı aldı.
Ancak derbiden beklenen tek sonuç galibiyet. Beraberlik halinde gelecek sezonun hazırlıklarına başlanacak.
Kazansa bile sezon sonunda kesin olarak Bulut'un görevine son verilecek.
Sarı-Lacivertliler'in EURO 2020 sonrası görevi bırakacağını açıklayan Joachim Löw'e teklif götürdüğü iddia edildi.
1998-99 sezonunda Fenerbahçe'nin hocalığını yapan Löw'ün, Mesut Özil'in de kadroda olması nedeniyle bu öneriye sıcak baktığı ancak düşünmek için süre istediği belirtildi.
61 yaşındaki teknik adam 2006 yılından bu yana Almanya Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.
LÖW, FENERBAHÇE'DEN NEDEN GÖNDERİLDİ?
1998-99 sezonunda Fenerbahçe yöneticiliği yapan Hulusi Belgü, Joachim Löw'ün takımdan ayrılmasıyla ilgili olarak şunları söylemişti:
"Ancelotti'nin Türkiye'ye gelmekten vazgeçmesi sonrası Aziz Yıldırım, Almanya'da Löw ile anlaştı. Oyunculara mesafeli, disipline önem veren ve beyefendi bir insandı.
Başkan onun bu yönlerinden çok etkilenmişti. Başkan ile yaptığı bir görüşmede, "İlk yılımda üçüncü olmak başarı değil mi?" dedi.
Bunun üzerine de Aziz Yıldırım bana döndü ve 'Hemen yeni bir hoca arayın' talimatı verdi."
LÖW'ÜN TÜRKİYE KARİYERİ
1998-99 sezonunda Fenerbahçe'nin başına getirilen Joachim Löw, sezonu 3. tamamlamıştı. Löw'ün yönetimindeki Sarı-Lacivertliler ligde, 34 maçta 22 galibiyet aldı. UEFA Kupası'nda da 4 maçın ikisini kazanmayı başardı.
ADANASPOR MACERASI KISA SÜRDÜ
2000-01 sezonunda ise Adanaspor'u çalıştırmak için tekrar Türkiye'ye gelen Löw'ün ikinci macerası kısa sürdü. Turuncu beyazlılar ile 6 maça çıkan Alman hoca, takımının küme düşmesine engel olamadı ve başarısız bir grafik çizdi.
TEKNİK DİREKTÖRLÜKTE 8 TAKIM ÇALIŞTIRDI
SEZON TAKIM
1994-1995 Frauenfeld
1996-1998 Stuttgart
1998-1999 Fenerbahçe
1999-2000 Karlsruher
2001 Adanaspor
2001-2002 Tirol Innsbruck
2003-2004 Austria Wien
2004-2006 Almanya (yardımcı)
2006- Almanya