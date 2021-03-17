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Giriş Tarihi: 17.3.2021 10:09 Son Güncelleme: 17.3.2021 10:10

Son dakika haberi: 'nin yeni teknik direktörü o mu olacak? Alman isme teklif...

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

'den son dakika haberleri üst üste geliyor. Sarı lacivertlilerde eleştirilerin odağındaki 'un maçı sonrası geleceği netleşecek. Fenerbahçe, Beşiktaş maçına Erol Bulut ile çıkacak fakat puan kaybı durumunda Bulut ile yollar ayrılabilir. Öte yandan Alman teknik adamın ismi de gündeme geldi. Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu olacak?

'nin, sahasında Gençlerbirliği'ne yenilmesinin ardından gözler yönetimin 'la ilgili alacağı karara çevrilmişti.

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

Sarı-Lacivertli yönetim, dün yapılan değerlendirmede teknik direktör Bulut ile devam kararı aldı.

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

Ancak derbiden beklenen tek sonuç galibiyet. Beraberlik halinde gelecek sezonun hazırlıklarına başlanacak.

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

Kazansa bile sezon sonunda kesin olarak Bulut'un görevine son verilecek.

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

JOACHIM LOW'E TEKLİF YAPILDI

Bu arada ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

Sarı-Lacivertliler'in EURO 2020 sonrası görevi bırakacağını açıklayan 'e teklif götürdüğü iddia edildi.

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

1998-99 sezonunda 'nin hocalığını yapan Löw'ün, Mesut Özil'in de kadroda olması nedeniyle bu öneriye sıcak baktığı ancak düşünmek için süre istediği belirtildi.

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

61 yaşındaki teknik adam 2006 yılından bu yana Almanya Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

LÖW, FENERBAHÇE'DEN NEDEN GÖNDERİLDİ?

1998-99 sezonunda yöneticiliği yapan Hulusi Belgü, 'ün takımdan ayrılmasıyla ilgili olarak şunları söylemişti:

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

"Ancelotti'nin Türkiye'ye gelmekten vazgeçmesi sonrası Aziz Yıldırım, Almanya'da Löw ile anlaştı. Oyunculara mesafeli, disipline önem veren ve beyefendi bir insandı.

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

Başkan onun bu yönlerinden çok etkilenmişti. Başkan ile yaptığı bir görüşmede, "İlk yılımda üçüncü olmak başarı değil mi?" dedi.

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

Bunun üzerine de Aziz Yıldırım bana döndü ve 'Hemen yeni bir hoca arayın' talimatı verdi."

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

LÖW'ÜN TÜRKİYE KARİYERİ

1998-99 sezonunda 'nin başına getirilen , sezonu 3. tamamlamıştı. Löw'ün yönetimindeki Sarı-Lacivertliler ligde, 34 maçta 22 galibiyet aldı. UEFA Kupası'nda da 4 maçın ikisini kazanmayı başardı.

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

ADANASPOR MACERASI KISA SÜRDÜ

2000-01 sezonunda ise Adanaspor'u çalıştırmak için tekrar Türkiye'ye gelen Löw'ün ikinci macerası kısa sürdü. Turuncu beyazlılar ile 6 maça çıkan Alman hoca, takımının küme düşmesine engel olamadı ve başarısız bir grafik çizdi.

Son dakika: Bomba teklif iddiası! Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu?

TEKNİK DİREKTÖRLÜKTE 8 TAKIM ÇALIŞTIRDI

SEZON TAKIM
1994-1995 Frauenfeld
1996-1998 Stuttgart
1998-1999
1999-2000 Karlsruher
2001 Adanaspor
2001-2002 Tirol Innsbruck
2003-2004 Austria Wien
2004-2006 Almanya (yardımcı)
2006- Almanya

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü o mu olacak? Alman isme teklif...
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