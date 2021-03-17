Son dakika: Galatasaray'da kötü zemin ayrılık getirdi!

Son dakika... Türk Telekom Stadı'nın kötü zemini Galatasaray'da bir ayrılık getirdi. Özellikle Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçında bir kez daha gün yüzüne çıkan çimlerin son durumu büyük eleştirilere sebep olmuştu.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan son dakika açıklamasına göre stadın işletme direktörü olan Murat Ersoy ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Öte yandan Galatasaray'da geçtiğimiz hafta ise Belhanda'nın sözleşmesi feshedilmişti. Faslı yıldız Galatasaray yönetimini kötü zemin sebebiyle eleştirmişti.