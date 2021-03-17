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Giriş Tarihi: 17.3.2021 16:49 Son Güncelleme: 17.3.2021 17:14

Son dakika: 'da kötü zemin ayrılık getirdi!

Son dakika: Galatasaray'da kötü zemin ayrılık getirdi!

Son dakika... 'da son dönemde 'nın zemini büyük tartışma yaratmıştı. Özellikle kar ve yağmurun yoğun şekilde etkili olduğu günlerde futbol oynamanın neredeyse imkansız hale gelmesi büyük eleştirilere sebep olmuştu. Sarı-kırmızılı takımdan yapılan son dakika açıklamasına göre stadın işletme direktörü olan ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Göreve yeni gelen isim de belli oldu.

Son dakika... Türk Telekom Stadı'nın kötü zemini Galatasaray'da bir ayrılık getirdi. Özellikle Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçında bir kez daha gün yüzüne çıkan çimlerin son durumu büyük eleştirilere sebep olmuştu.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan son dakika açıklamasına göre stadın işletme direktörü olan Murat Ersoy ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Öte yandan Galatasaray'da geçtiğimiz hafta ise Belhanda'nın sözleşmesi feshedilmişti. Faslı yıldız Galatasaray yönetimini kötü zemin sebebiyle eleştirmişti.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzde Stat İşletme Direktörü pozisyonunda çalışmakta olan H. Murat Ersoy 16.03.2021 tarihinde karşılıklı anlaşma yolu ile görevinden ayrılmıştır.

Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü"

Galatasaray'da Stat İşletme Bakım Amiri olarak çalışmakta olan Ali Çelikkıran'ın vekâleten Stat İşletme Direktörlüğü görevine atandığı duyuruldu.

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