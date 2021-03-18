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Giriş Tarihi: 18.3.2021 18:22 Son Güncelleme: 18.3.2021 18:23

durdurulamıyor! Hat-trick yaptı

Batuhan Karadeniz durdurulamıyor! Hat-trick yaptı

TFF 2. Lig'in 29. haftasında sahasında 'u konuk etti. Ligde ikinci sırada yer alan ev sahibi Hekimoğlu Trabzon, rakibini 4-1 mağlup ederken maça damga vuran isim oldu. Deneyimli forvet 3 gol atarak takımına 3 puanı getirdi. Bu sonucun ardından Hekimoğlu Trabzon puanını 55 yaparken, Gümüşhane ise 20 puanda kaldı.

TFF 2. Lig'de 29. hafta müsabakaları oynandı. Ligin ikinci sırasında bulunan Hekimoğlu Trabzon, Yavuz Selim Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Gümüşhanespor'u ağırladı.

Karşılaşmaya damga vuran isim Batuhan Karadeniz oldu. Hekimoğlu Trabzon'un tecrübeli futbolcusu 4-1 kazandıkları karşılaşmada hat-trick yaptı. Karadeniz, 2, 60 ve 69. dakikalarda ağları sarsarken, diğer gol ise 90+4'te Burhan Eşer'den geldi.

Gümüşhanespor'un tek sayısını ise 34'te Baran Basut kaydetti. Bu sonucun ardından Hekimoğlu Trabzon 55 puana çıktı. Gümüşhanespor ise 20 puanda kaldı.

Batuhan bu sezon çıktığı 28 maçta 21 gol atarken 5 de asist yaptı.

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Batuhan Karadeniz durdurulamıyor! Hat-trick yaptı
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