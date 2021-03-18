Batuhan Karadeniz durdurulamıyor! Hat-trick yaptı

TFF 2. Lig'de 29. hafta müsabakaları oynandı. Ligin ikinci sırasında bulunan Hekimoğlu Trabzon, Yavuz Selim Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Gümüşhanespor'u ağırladı.
Karşılaşmaya damga vuran isim Batuhan Karadeniz oldu. Hekimoğlu Trabzon'un tecrübeli futbolcusu 4-1 kazandıkları karşılaşmada hat-trick yaptı. Karadeniz, 2, 60 ve 69. dakikalarda ağları sarsarken, diğer gol ise 90+4'te Burhan Eşer'den geldi.
Gümüşhanespor'un tek sayısını ise 34'te Baran Basut kaydetti. Bu sonucun ardından Hekimoğlu Trabzon 55 puana çıktı. Gümüşhanespor ise 20 puanda kaldı.
Batuhan bu sezon çıktığı 28 maçta 21 gol atarken 5 de asist yaptı.