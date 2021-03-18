Batuhan Karadeniz durdurulamıyor! Hat-trick yaptı

Gümüşhanespor'un tek sayısını ise 34'te Baran Basut kaydetti. Bu sonucun ardından Hekimoğlu Trabzon 55 puana çıktı. Gümüşhanespor ise 20 puanda kaldı.

Batuhan bu sezon çıktığı 28 maçta 21 gol atarken 5 de asist yaptı.