Son dakika: Manchester United Milan'ı devirdi! Hakan Çalhanoğlu veda etti

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'nde son 8'e yükselen takımlar belli oldu. Saat 20.55'te başlayan maçlarda Arsenal, Granada, Roma ve Granada tur atlayan takımlar olmuştu. 23.00 seansındaki 4 maçın ardından çeyrek finalistler şekillendi.
Son 16 turunun en çok merak edilen eşleşmesi İngiliz devi Manchester United ile İtalyan temsilcisi Milan arasındaydı.
Manchester United, 1-1 biten ilk maçın rövanşında Pogba'nın attığı tek golle Milan'ı deplasmanda 1-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ve arkadaşları için Avrupa defteri kapandı.
Hollanda'da Young Boys'u 3-0 yenen Ajax, deplasmanda da 2-0 kazanarak Avrupa Ligi'nde çeyrek finalist oldu. Ajax, 2 maçta toplam 5 gol attı ve Young Boys'u sahadan sildi.
Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol temsilcisi Villarreal ise 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Dinamo Kiev'i yine 2-0'lık skorla yenerek çeyrek finale çıktı.
Slavia Prag, 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında deplasmanda Rangers'ı 2-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 8'e kaldı.
Zorlu maça damga vuran pozisyon ise Slavia Prag kalecisi Ondrej Kolar ile Rangers'lı Kemar Roofe arasında yaşandı. Roofe, Kolar'a yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Sakatlanarak oyundan çıkan deneyimli kalecinin hastaneye götürüldüğü ifade edildi.