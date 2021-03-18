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Giriş Tarihi: 19.3.2021 01:14 Son Güncelleme: 19.3.2021 01:40

Son dakika: 'ı devirdi! veda etti

Son dakika: Manchester United Milan'ı devirdi! Hakan Çalhanoğlu veda etti

Son dakika... son 16 turu 8 maçla tamamlandı ve çeyrek finalistler belli oldu. Saat 20.55'te başlayan maçlarda tur atlayan Arsenal, Granada, Dinamo Zagreb ve 'nın ardından 4 takım daha adını çeyrek finale yazdırdı. Hollanda ekibi Ajax, İspanyol temsilcisi , Slavia Prag ve son 16'nın dev eşleşmesinden 'ı eleyerek galip çıkan Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden takımlar oldu.

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'nde son 8'e yükselen takımlar belli oldu. Saat 20.55'te başlayan maçlarda Arsenal, Granada, Roma ve Granada tur atlayan takımlar olmuştu. 23.00 seansındaki 4 maçın ardından çeyrek finalistler şekillendi.

Son 16 turunun en çok merak edilen eşleşmesi İngiliz devi Manchester United ile İtalyan temsilcisi Milan arasındaydı.

Manchester United, 1-1 biten ilk maçın rövanşında Pogba'nın attığı tek golle Milan'ı deplasmanda 1-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ve arkadaşları için Avrupa defteri kapandı.

Hollanda'da Young Boys'u 3-0 yenen Ajax, deplasmanda da 2-0 kazanarak Avrupa Ligi'nde çeyrek finalist oldu. Ajax, 2 maçta toplam 5 gol attı ve Young Boys'u sahadan sildi.

Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol temsilcisi Villarreal ise 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Dinamo Kiev'i yine 2-0'lık skorla yenerek çeyrek finale çıktı.

Slavia Prag, 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında deplasmanda Rangers'ı 2-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 8'e kaldı.

Zorlu maça damga vuran pozisyon ise Slavia Prag kalecisi Ondrej Kolar ile Rangers'lı Kemar Roofe arasında yaşandı. Roofe, Kolar'a yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sakatlanarak oyundan çıkan deneyimli kalecinin hastaneye götürüldüğü ifade edildi.

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Son dakika: Manchester United Milan'ı devirdi! Hakan Çalhanoğlu veda etti
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