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Giriş Tarihi: 18.3.2021 14:08 Son Güncelleme: 18.3.2021 15:41

'la ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek!

SPOR SERVİSİ
Erling Haaland'la ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek!

Yeni nesil futbola damgasını vuran 20 yaşındaki Norveçli hakkında yıllar önce meydana gelen bir gerçek ortaya çıktı. , formasıyla harika bir performans gösteren Eling Haaland’ı 3.5 yıl önce saat farkı yüzünden yapılan hatadan dolayı elinden kaçırdı. İşte yaşanan olayın detayları...

Norveçli futbolcu Haaland'la ilgili ortaya çıkan bir gerçek okuyanları şaşkına çevirdi. The Insider'da yer alan habere göre; Kırmızı Şeytanlar'In sportif direktörü John Murtough, 2018'de Molde'de forma giyen Norveçli golcüyü bitirmek için futbolcunun menajeri ve kulüp ile yapılan pazarlıklarda sona geldi.

MANCHESTER UNİTED SAAT FARKI NEDENİYLE HAALAND TRANSFERİNİ YAPAMADI

Taraflar ertesi sabah 9'da tekrar haberleşmek üzere telefon görüşmesine son verdi. Ancak Murtough, randevunun İngiltere saatine göre olduğunu düşündü. Molde tarafı ise Norveç saat diliminde aranmayı bekledi. Uzun süre Manchester United kulübünden ses çıkmayınca, transfer suya düştü. Aynı sezonun devre arasında ise Avusturya temsilcisi Salzburg, 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Norveçli golcüyü kadrosuna kattı.

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Erling Haaland'la ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek!
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