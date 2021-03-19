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Giriş Tarihi: 19.3.2021 19:10 Son Güncelleme: 19.3.2021 19:35

'den derbi mesajı: "Umarım hakemlerin konuşulmadığı bir Pazar gecesi olur"

İHA
Ahmet Nur Çebi'den derbi mesajı: Umarım hakemlerin konuşulmadığı bir Pazar gecesi olur

Beşiktaş Başkanı , dört büyük kulüp ile Bankalar Birliği’nin imzaladığı 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasının basın toplantısında konuştu. Hafta sonu oynanacak olan derbiye dair görüşlerini paylaşan Çebi, "Umarım hakemlerin konuşulmadığı bir Pazar gecesi olur." diye konuştu.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile Bankalar Birliği bugün 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza attı. 5+2 yıl olan eski anlaşma 7+2 olarak revize edildi ve kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak. Gayrettepe'de gerçekleşen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Bankalar Birliği yetkilileri katıldı.

"ARTIK GELECEĞİ KURTARMAK YÖNETİCİLERİN ELİNDE"

Toplantı sonrası yeni anlaşmayla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Popülist politikalarla kulüplerimizi yönetirken göstermediğimiz ihtimamla bu hale gelmiş olan kulüplerimizin şu andaki durumdan kurtulabilmesi için yapılmış olan bir anlaşma yaşadık az evvel. Bunun bugünü kurtardığını kabul ediyoruz, ama gelecek için mevcut olan yönetimler ve bundan sonrakilerin kulüplerine son derece hassas, ihtimamlı davranmaları gerekiyor. Popülizmden vazgeçmeleri gerekiyor. Bugünü kurtardıysak artık geleceği kurtarmak yöneticilerin elinde. Bu sebeple Türk futboluna zarar verebilecek popülist davranışlardan artık herkesin uzak kalması gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. Bu kapılar her dakika çalınmaz. Burada bankaların verdiği büyük emeklerin sonucunda bir sözleşme imzalandı ve bunlar bugün kulüplere nefes aldırıyor. Cumhurbaşkanımıza tam bir yıl evvel bu durumun yürümeyeceğini gidip arz etmiştim. Kendisinin de; 'yardımcı olun' talimatıyla bugün bu krediyi bankalar bize tahsis ettiler. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza, sonra eski Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, yeni Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'a ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Artık akıllanma zamanı, artık kendimize çeki düzen verme zamanı. Bu kulüpler, yüz yıllık çınarla bize emanet, sahip çıkmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

DERBİ DEĞERLENDİRMESİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, Süper Lig'in 31. haftasında Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili; "Dost kulüplerimiz. İki takım da üzülmesin" şeklindeki yorumuna karşı Ahmet Nur Çebi, "Benim de temennim iki takım üzülmesin ama Galatasaray, Fenerbahçe üzülmesin. Öyle mi söyleyelim? Olmaz. Sonuç itibarıyla onun temennisidir o. Benim temennim Beşiktaş'ın kazanması. Ali Bey de tabii ki Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyor. Yeter ki dostça bir maç yapalı. Hakemlerin tartışılmadığı bir pazar ve pazartesi gecesi olsun" cümlelerini kullandı.

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Ahmet Nur Çebi'den derbi mesajı: "Umarım hakemlerin konuşulmadığı bir Pazar gecesi olur"
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