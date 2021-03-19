Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bursaspor Play-Off iddiasını korumak istiyor
Giriş Tarihi: 19.3.2021 13:37

Bursaspor Play-Off iddiasını korumak istiyor

Bursaspor Play-Off iddiasını korumak istiyor

. Lig’de son aldığı galibiyetle Play-Off umutlarını koruyan Bursaspor, ’u da yenerek daha sonrasında gireceği zorlu fikstür öncesi, kayıp yaşamak istemiyor.

Sezon genelinde talihsizliklerle mücadele eden Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'de Play-Off iddiasını korumayı amaçlıyor. 27. hafta karşılaşmasında Adanaspor'a konuk olacak olan Bursa temsilcisinde, tüm gözler bu zorlu randevuya çevrildi. Son alınan Ankaraspor galibiyetiyle birlikte Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 9'a indiren Bursa ekibi, rakiplerinin zorlu maçlara çıkacağı haftayı kayıpsız atlatarak, avantaj elde etmeyi istiyor.

Ligde 46 puanla 6. sırasında yer alan Altınordu, bir basamak üzerinde bulunan İstanbulspor'a konuk olacak. 43 puanlı Ankara Keçiörengücü ise ligde kalma mücadelesi veren Akhisarspor deplasmanına çıkacak. Bursaspor'un bir basamak üzerinde bulunan 41 puanlı Tuzlaspor da, geçtiğimiz hafta lider Giresunspor'u deplasmanda yenen Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanına çıkacak. Bursa ekibi ise 37 puan ile 9. basamakta yer alıyor.

Adana deplasmanının ardından, Bursaspor'u zorlu bir fikstür bekliyor. Önce Play-Off hattında yer alan Altay'ı konuk edecek Bursa temsilcisi, daha sonra mevcut sıralamada bir basamak altındaki Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Devamında Bandırmaspor'u sahasında ağırladıktan sonra bu kez şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor'a konuk olacak olan Bursa ekibi; ligin son 3 haftasında İstanbulspor ve Keçiörengücü'nü ağırlayacak ve Eskişehirspor deplasmanına çıkacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Renk haritasında son dakika | İşte il il Türkiye'nin güncel koronavirüs risk haritası ve renk kodları!
Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy paraya para demiyor! Kazançları adeta dudak uçuklattı!
Son dakika haberi: Koronavirüs risk haritasında zirvedeki ilde skandal! Vali isyan etti
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan kritik yüz yüze eğitim açıklaması! Her hafta biraz daha artıyor...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı yapıldı: Kar yağışı geliyor! İşte bölge bölge son durum...
Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç ve Muslera sözleri! "Bazı Fenerbahçeliler yenilmek istiyor nedeni ise..."
Güner Ümit kimdir, kaç yaşında ve öldü mü? Güner Ümit yaşı ve hayatına dair detaylarla gündemde!
Son dakika haberi | O şirketlere müjde: 10 yıl boyunca vergi yok!
Son dakika haberi: Sahte hesaplarla siyasilere küfreden savcıya şok: Arkasında kim var!
İYİ Parti'de HDP çatlağı! Meral Akşener soruyu duyunca böyle uzaklaştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursaspor Play-Off iddiasını korumak istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA