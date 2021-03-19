Fransızlar kafayı yedi!

Fransa Profesyonel Futbol Ligi, Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle AB üyesi olmayan ülkelerin futbolcularının milli takımlara gönderilmemesini oy birliğiyle ile kabul etti. Bu skandal karar yürürlüğe girerse; Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in yanı sıra Le Havre'de oynayan Umut Meraş, A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası ElemeleriA Milli Takımımız, Dünya Kupası Grup elemelerinde 24 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de Hollanda, 27 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de Norveç, 30 Mart Salı günü de TSİ 21.45'te Letonya ile karşılaşacak.