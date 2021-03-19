Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fransızlar kafayı yedi!
Giriş Tarihi: 19.3.2021

Fransızlar kafayı yedi!

Fransızlar kafayı yedi!

ve 2 kulüpleri, pandemi nedeniyle AB üyesi ülkelerden olmayan futbolcuları milli takımlara göndermeme kararı aldı. Yusuf, Burak, Zeki ve Umut’un Türkiye’ye gelişleri tehlikeye girdi

Fransa Profesyonel Futbol Ligi, Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle AB üyesi olmayan ülkelerin futbolcularının milli takımlara gönderilmemesini oy birliğiyle ile kabul etti. Bu skandal karar yürürlüğe girerse; Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in yanı sıra Le Havre'de oynayan Umut Meraş, A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçları için Türkiye'ye gelemeyecek. Flaş gelişme üzerine FIFA ve UEFA Fransızları ikna etmek için harekete geçti. Fransa Profesyonel Ligi'ne alternatif çözüm sunmaya hazırlanan TFF ise 4 futbolcu için Fransa'ya özel uçak göndermeyi planlıyor. A Milli Takımımız, Dünya Kupası Grup elemelerinde 24 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de Hollanda, 27 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de Norveç, 30 Mart Salı günü de TSİ 21.45'te Letonya ile karşılaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Renk haritasında son dakika | İşte il il Türkiye'nin güncel koronavirüs risk haritası!
Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy paraya para demiyor! Kazançları adeta dudak uçuklattı!
Son dakika haberi: Koronavirüs risk haritasında zirvedeki ilde skandal! Vali isyan etti
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan kritik yüz yüze eğitim açıklaması! Her hafta biraz daha artıyor...
Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç ve Muslera sözleri! "Bazı Fenerbahçeliler yenilmek istiyor nedeni ise..."
Güner Ümit kimdir, kaç yaşında ve öldü mü? Güner Ümit yaşı ve hayatına dair detaylarla gündemde!
Son dakika haberi | O şirketlere müjde: 10 yıl boyunca vergi yok!
Son dakika: Tokkal ailesi katledilmişti! Dehşet otopside de ortaya çıktı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Sesi kulakları tırmalayan hadsiz
İYİ Parti'de HDP çatlağı! Meral Akşener soruyu duyunca böyle uzaklaştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransızlar kafayı yedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA