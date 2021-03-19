Fransızlar kafayı yedi!

Ligue 1 ve 2 kulüpleri, pandemi nedeniyle AB üyesi ülkelerden olmayan futbolcuları milli takımlara göndermeme kararı aldı. Yusuf, Burak, Zeki ve Umut’un Türkiye’ye gelişleri tehlikeye girdi
Fransa Profesyonel Futbol Ligi, Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle AB üyesi olmayan ülkelerin futbolcularının milli takımlara gönderilmemesini oy birliğiyle ile kabul etti. Bu skandal karar yürürlüğe girerse; Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in yanı sıra Le Havre'de oynayan Umut Meraş, A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçları için Türkiye'ye gelemeyecek.Flaş gelişme üzerine FIFA ve UEFAFransızları ikna etmek için hareketegeçti. Fransa Profesyonel Ligi'ne alternatifçözüm sunmaya hazırlanan TFF ise4 futbolcu için Fransa'ya özel uçak göndermeyiplanlıyor. A Milli Takımımız, Dünya Kupası Grup elemelerinde 24 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de Hollanda, 27 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de Norveç, 30 Mart Salı günü de TSİ 21.45'te Letonya ile karşılaşacak.