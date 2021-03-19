Galatasaray o alanda en az puan alan takım! İşte sezonun en kötü istatistiği...

Kasımpaşa deplasmanında yenilen tek golle mağlup olan Galatasaray, Karagümrük maçında da ilk golü yemiş ve geri dönüşü sağlayamamıştı. Sezonun en çok gol yediği maçlarından birisi olan Konya deplasmanında ilk golü yiyen sarı-kırmızılılar, bu golü çıkarmakta güçlük çekmiş ve mücadeleden 4-3 yenik ayrılmıştı. Ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş derbisinde de 2-0 mağlup olan Galatasaray, bu maçta da reaksiyon vermekte zorlanmıştı.