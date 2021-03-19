Seçime 5 metre şartı!

Galatasaray’ın mayıs ayındaki kongresi pandemi kurallarına göre yapılacak
Seçim havasına giren Galatasaray'da başkan adayları çoğalmaya başladı. MetinÖztürk ve Burak Elmas'ın ardından Tuncer Hunca da adaylığını açıkladı. Eşref Hamamcıoğlu'nun ise pazar günkü Divan toplantısında adaylığını bildirmesi bekleniyor. Kulis çalışmalarına başlayan YiğitŞardan, Mustafa Cengiz'in kararını bekliyor. Son dönemde sponsorluk anlaşmaları ve Belhanda kararı gibi geleceğe yönelik hamleler yapan Cengiz'in tekrar aday olacağı öğrenildi.
Mayıs ayında Seçimli Genel Kurul'u gerçekleştirmeyi planlayan Galatasaray'a sonunda Dernekler Masası'ndan beklediği yazı geldi. Seçimin yapılması yönünde hukukibir engel bulunmuyor ancak kişilerarasında 5 metre mesafe olacak şekildebir salon tahsis edilmesi şartı koşuldu. Bu durumda Galatasaray Lisesi yerine Türk Telekom Stadı, kongre için mecburi istikamet olarak gözüküyor.