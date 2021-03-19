Son dakika: Luyindama ve Marcao cezalı! Fatih Terim'den Ozornwafor mesajı...

Süper Lig'de 31. hafta heyecanı Cuma günü maçlarıyla başladı. Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'a karşı 4-3 mağlup olarak bu yarışta ağır yara aldı. Oldukça heyecanlı ve her iki tarafa da gidip gelen 7 gollü maçta Galatasaray'ı mağlup eden Bülent Uygun ve öğrencileri, iki hafta üst üste kazanarak 34 puanla 12. sıraya yükseldi.