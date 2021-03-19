Son dakika: Luyindama ve Marcao cezalı! Fatih Terim'den Ozornwafor mesajı...

Süper Lig'de 31. hafta heyecanı Cuma günü maçlarıyla başladı. Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'a karşı 4-3 mağlup olarak bu yarışta ağır yara aldı. Oldukça heyecanlı ve her iki tarafa da gidip gelen 7 gollü maçta Galatasaray'ı mağlup eden Bülent Uygun ve öğrencileri, iki hafta üst üste kazanarak 34 puanla 12. sıraya yükseldi.
Rizespor maçına adeta 1-0 geride başlayan Galatasaray, bu sezon yediği en erken golü bu maçta yaşadı. Karşılaşmanın 2'inci dakikasında Saracchi ve Luyindama'nın anlaşmazlığından doğan pozisyonda Samudio araya girdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Yenilen golün ardından oyununun kontrolünü eline almaya çalışan Galatasaray, Yedlin ve Emre Akbaba'nın golleriyle geri döndü ve skoru 2-1'e getirdi. Bu üstünlüğü yalnızca 10 dakika koruyabilen sarı-kırmızılılar, 41'inci dakikada Boldrin'in Marcao'nun hatasından doğan pozisyonda Boldrin'in attığı golle tekrar şoka uğradı.
Karşılaşmada ilk 2-2 sona ererken ikinci yarının hemen başında DeAndre Yedlin'in neden olduğu penaltıyı Skoda gole çevirdi ve Rize ekibi maçta tekrar öne geçen taraf oldu.
Bu gole Onyekuru ile karşılık veren Galatasaray, 3-3'ü yakalamayı başardı. Fatih Terim ve öğrencileri, galibiyet golünü aradığı sırada Fernando'nun 90+2'de attığı golle adeta yıkıldı ve maçtan 4-3 mağlup ayrıldı.
ÖNCE LUYINDAMA, SONRA MARCAO
Maça hatalarıyla damga vuran Galatasaray'ın stoper ikilisi Luyindama ve Marcao, karşılaşma öncesinde sarı kart sınırında bulunuyordu. Luyindama 45'inci dakikada gördüğü sarı kartla, bir sonraki hafta oynanacak olan Hatayspor maçında cezalı duruma düşerken, 88'inci dakikada da Marcao sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
"ORTAYA YENİ BİR STOPER ÇIKAR"
2019 yılından bu yana Galatasaray kadrosunda yer alan Nijeryalı genç stoper Ozornwafor, Luyindama ve Marcao'nun aynı anda olmayacağı dönemde forma şansı bulabilir.
Sarı-kırmızılılarda bu sezon yalnızca 8 dakika süre alabilen 21 yaşındaki stoperin milli aranın ardından oynanacak olan Hatayspor deplasmanında ilk 11'de ki yerini alması bekleniyor.
Ozornwafor'un ilk 11'e monte edileceği mesajını da veren Fatih Terim, şöyle konuştu:
"Düşünün kaybettiğiniz maç sonrası, iki tane stoper kaybediyorsunuz. Belki bir tane de ortaya yeni stoper çıkar böyle durumlarda. İnşallah çıkar."