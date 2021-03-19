Son dakika: Milli futbolcu Orkun Kökçü'ye dünya devleri talip oldu! Ozan ve Merih'ten sonra...

Feyenoord altyapısından çıktıktan sonra her geçen gün performansını parlatan milli futbolcu Orkun Kökçü, yaz transfer sezonunda takımdan ayrılabilir. Sport gazetesinin haberine göre 20 yaşındaki genç yetenek için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Leicester City, Leeds United ve İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Feyenoord'a transfer teklifi götüreceğini belirtti.
Daha önce İsmi Barcelona'nın yanı sıra Arsenal, Roma ve Napoli ile de anılan oyuncu için kulüpler, Feyenoord'un kapısını bir kez daha çalacak. Ara transfer döneminde Orkun Kökçü için teklifleri reddeden Feyenoord, bu yaz döneminde ise teklifleri değerlendirecek.
MONCHI 20 MİLYON EURO VERMEYE HAZIR!
Oyuncu için Hollanda ekibinin 20 milyon Euro istediği kaydedilirken Sevilla'nın parayı çok bulduğu belirtildi. Buna karşın Sevilla Futbol Direktörü Monchi'nin oyuncuyu istediği ve 20 milyon Euro'yu vermek istediği bildirildi.
İNGİLİZ EKİPLERİ DE KAPIDA!
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City ile Leeds United'ın da orta saha oyuncusunu almak istediği ve Leeds United'ın 20 milyon Euro'yu vermeye hazır olduğu ifade edildi.
Bu sezon Feyenoord formasıyla Orkun Kökçü 23 maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti. Genç futbolcunun Hollanda ekibindeki toplam kariyerinde 70 karşılaşmada 9 golü ve 12 asisti bulunuyor.
HOLLANDA YERİNE A MİLLİ TAKIMI SEÇTİ!
Orkun Kökçü Milli Takım konusunda "Burada işimi yapıyorum. Bu seçimimi bana karşı her fırsatta kullanıyorlar! Onları da anlıyorum fakat hiçbir gerçek benim Türk olduğumu değiştiremez ve bu da benim doğrum" ifadelerini kullandı.
Genç futbolcu, milli formayla şu ana kadar 2 maçta şans buldu.
Hollanda Eredivisie Ligi'nde Şubat ayının en iyi 11'ine seçilen Kökçü, A Milli olarak tercihini Türkiye'den yana kullandı.
Orkun Kökçü yakın zamanda Fanatik'e verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı;
"Sakatlığımdan dolayı uzun bir süre formamdan ayrı kaldım" diyen 20 yaşındaki oyuncu, "Ama şimdi takımıma geri döndüm ve her geçen gün daha da güçlü olmak için elimden geleni yapıyorum. Hedefim, her zaman daha iyiye gitmek. Genç bir oyuncuyum, önemli bir takımda oynuyorum. Öncelikle bu günlerime şükrediyorum. İyi bir insan olmaya özen gösteriyorum. İşim gereği en yüksek seviyelere çıkmayı amaçlıyorum. Aynı zamanda ülkemi de futbol dünyasında en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Ailem, hep güçlü bir şekilde arkamda; bunu her zaman hissettim ve hissetmeye devam ediyorum" ifadelerini kullandı.
"BEN TÜRKÜM. BU YÜZDEN AY-YILDIZLI FORMAYI GİYMEK BENİM VATAN BORCUM"
"Ben Türküm. Bu yüzden Ay-Yıldızlı formayı giymek benim vatan borcum. Kimseyi memnun etmek için Türkiye Milli Takımı'nı seçmedim. Bu benim tercihim ve saygı duyulmasını istiyorum. Hollanda'da doğdum, büyüdüm ve burada işimi en iyi şekilde yapıyorum. Bu seçimimi bana karşı her fırsatta kullanıyorlar! Tabii ki onları da anlıyorum fakat hiçbir gerçek benim Türk olduğumu değiştiremez ve bu da benim doğrum!"
"MİLLİ TAKIMDA BAŞARILI OLACAĞIZ..."
"A Milli Takımımız, güçlü bir kadroya sahip. Hocalarımız kime ne zaman görev verirse hepimiz en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Nasip, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bana da görev bana verilirse görevimi en iyi şekilde yerine getirmek için mücadele ederim. Turnuvada önemli rakiplerimiz var. Ancak ben, en iyi şekilde mücadele edip grubumuzu zirvede tamamlayacağımıza ve sonrasında da başarımızı sürdüreceğimize inanıyorum."
"AVRUPA'NIN ÖNEMLİ KULÜPLERİNDEN BİRİNDE OYNAMAK İSTERİM."
"Benimle ilgilenen önemli kulüplerin olması güzel bir duygu. Kariyer olarak iyi yolda olduğumu gösteriyor. Şu anda sadece Feyenoord'a odaklıyım. Nasip olursa ileride Avrupa'nın en önemli kulüplerinden birinde oynamayı tabii ki isterim."