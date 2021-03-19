Son dakika: Milli futbolcu Orkun Kökçü'ye dünya devleri talip oldu! Ozan ve Merih'ten sonra...

Hollanda Eredivisie Ligi'nde Şubat ayının en iyi 11'ine seçilen Kökçü, A Milli olarak tercihini Türkiye'den yana kullandı.

Orkun Kökçü yakın zamanda Fanatik'e verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı;

"Sakatlığımdan dolayı uzun bir süre formamdan ayrı kaldım" diyen 20 yaşındaki oyuncu, "Ama şimdi takımıma geri döndüm ve her geçen gün daha da güçlü olmak için elimden geleni yapıyorum. Hedefim, her zaman daha iyiye gitmek. Genç bir oyuncuyum, önemli bir takımda oynuyorum. Öncelikle bu günlerime şükrediyorum. İyi bir insan olmaya özen gösteriyorum. İşim gereği en yüksek seviyelere çıkmayı amaçlıyorum. Aynı zamanda ülkemi de futbol dünyasında en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Ailem, hep güçlü bir şekilde arkamda; bunu her zaman hissettim ve hissetmeye devam ediyorum" ifadelerini kullandı.