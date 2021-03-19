Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler! Bayern Münih ile PSG, Real Madrid ile...
Giriş Tarihi: 19.3.2021 13:51 Son Güncelleme: 19.3.2021 14:21

: 'nde dev eşleşmeler! ile PSG, ile...

Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler! Bayern Münih ile PSG, Real Madrid ile...

... 'nde çeyrek final kuraları çekildi. Çeyrek final ilk maçları 6-7 Nisan'da 2. maçlar ise 13-14 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final ilk maçları 27-28 Nisan'da ikinci maçları ise 4-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs Cumartesi akşamı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Kura çekimi öncesi Hamit Altınop da açıklamalarda bulunarak ülke olarak finale hazır olduğumuzu belirtti. Devler Ligi'nde iki erken final...

Bayern Münih, Borussia Dortmund, Real Madrid, PSG, Porto, Manchester City, Liverpool ve Chelsea çeyrek finale kalan takımlar olarak dikkat çekiyor. Bu sene Ronaldo'nun takımı Juventus ve Lionel Messi'nin takımı Barcelona son 16 turda elendi. Böylece çok uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda Ronaldo ve Messi olmayacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimini Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop yaptı.

HAMİT ALTINTOP'TAN FİNAL AÇIKLAMASI!

"Ülkemi temsil etmekten gurur duydum. Ülkem adına çok maça çıktım. Bu finale ev sahipliği yapacağımız için heyecanlıyız. Turnuva finali için hazırız. UEFA ile el ele çalışıyoruz. Hansi Flick tipik bir Alman değildir. Basit düşünür ve akıllıdır. Her oyuncuyu saha içinde ve dışında çok iyi yapar. Büyük süpriz Porto'nun Juventus'u elemesiydi. Bence Porto çeyrek finali haketti."

PSG, Barcelona'yı elerken Liverpool, Leipzig'i saf dışı bırakmıştı. Real Madrid, İtalyan temsilcisi Atalanta'yı Manchester City Mönchegladbach'ı Bayern Münih, Lazio'yu Chelsea ise Atletico Madrid'i elemişti.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ!

MANCHESTER CİTY - BORUSSİA DORTMUND

PORTO - CHELSEA

BAYERN MÜNİH - PSG

REAL MADRİD - LİVERPOOL

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde;

Bayern Münih - PSG | Manchester City - Borussia Dortmund

Real Madrid - Liverpool | Porto - Chelsea

Avrupa Ligi kuraları da bugün çekilecek. Arsenal, Granada, Roma, Manchester United, Ajax, Slavia Prag, Villarreal ve Dinamo Zagreb de çeyrek finale yükselen takımlar arasında yer aldı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki çeyrek final maçları da 8-15 Nisan tarihleri arasında oynanacak.

Şampiyonlar Ligi finali bu sezon İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak!

EN ÇOK OKUNANLAR

Renk haritasında son dakika | İşte il il Türkiye'nin güncel koronavirüs risk haritası ve renk kodları!
Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy paraya para demiyor! Kazançları adeta dudak uçuklattı!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı yapıldı: Kar yağışı geliyor! İşte bölge bölge son durum...
Son dakika haberi: Koronavirüs risk haritasında zirvedeki ilde skandal! Vali isyan etti
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan kritik yüz yüze eğitim açıklaması! Her hafta biraz daha artıyor...
Son dakika: Hıncal Uluç'tan Ali Koç ve Muslera sözleri! "Bazı Fenerbahçeliler yenilmek istiyor nedeni ise..."
Güner Ümit kimdir, kaç yaşında ve öldü mü? Güner Ümit yaşı ve hayatına dair detaylarla gündemde!
Son dakika haberi | O şirketlere müjde: 10 yıl boyunca vergi yok!
Son dakika haberi: Sahte hesaplarla siyasilere küfreden savcıya şok: Arkasında kim var!
Son dakika: Otellerde yeni dönem başlıyor! Yetişkine ayrı çocuğa ayrı olacak...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler! Bayern Münih ile PSG, Real Madrid ile...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA