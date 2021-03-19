Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler! Bayern Münih ile PSG, Real Madrid ile...

Bayern Münih, Borussia Dortmund, Real Madrid, PSG, Porto, Manchester City, Liverpool ve Chelsea çeyrek finale kalan takımlar olarak dikkat çekiyor. Bu sene Ronaldo'nun takımı Juventus ve Lionel Messi'nin takımı Barcelona son 16 turda elendi. Böylece çok uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda Ronaldo ve Messi olmayacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimini Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop yaptı.

HAMİT ALTINTOP'TAN FİNAL AÇIKLAMASI!

"Ülkemi temsil etmekten gurur duydum. Ülkem adına çok maça çıktım. Bu finale ev sahipliği yapacağımız için heyecanlıyız. Turnuva finali için hazırız. UEFA ile el ele çalışıyoruz. Hansi Flick tipik bir Alman değildir. Basit düşünür ve akıllıdır. Her oyuncuyu saha içinde ve dışında çok iyi yapar. Büyük süpriz Porto'nun Juventus'u elemesiydi. Bence Porto çeyrek finali haketti."

PSG, Barcelona'yı elerken Liverpool, Leipzig'i saf dışı bırakmıştı. Real Madrid, İtalyan temsilcisi Atalanta'yı Manchester City Mönchegladbach'ı Bayern Münih, Lazio'yu Chelsea ise Atletico Madrid'i elemişti.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ!

MANCHESTER CİTY - BORUSSİA DORTMUND

PORTO - CHELSEA

BAYERN MÜNİH - PSG

REAL MADRİD - LİVERPOOL

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde;

Bayern Münih - PSG | Manchester City - Borussia Dortmund

Real Madrid - Liverpool | Porto - Chelsea

Avrupa Ligi kuraları da bugün çekilecek. Arsenal, Granada, Roma, Manchester United, Ajax, Slavia Prag, Villarreal ve Dinamo Zagreb de çeyrek finale yükselen takımlar arasında yer aldı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki çeyrek final maçları da 8-15 Nisan tarihleri arasında oynanacak.

Şampiyonlar Ligi finali bu sezon İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak!