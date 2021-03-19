Süper Lig'in en değerli oyuncusu Uğurcan'ın talipleri artıyor!

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır için sezon sonunu beklemek istemeyen bazı kulüplerin futbolcuyu izleme talepleri devam ediyor. Ancak Trabzon'daki pandemi koşulları nedeniyle Avrupalı yetkililerin, bu yakın takibi ileri bir tarihe bırakması bekleniyor. İngiltere, İspanya ve Almanya'dan kulüplerin peşinde olduğu açıklanan Uğurcan, 16 milyon Euro'luk (142 milyon TL) değeriyle de Süper Lig'in en pahalı ismi durumunda.
UĞURCAN'IN TALİPLERİ ARTIYOR
Milli file bekçinin yeni menajerlik firmasının gelen taleplere tek tek cevap verdiği ve önümüzdeki günlerde kendisiyle ilgilenen kulüplerin daha somut görüşmeler talep edebileceği öğrenildi.
HOSSEİNİ'YE 3 YIL İÇİN 2.7 MİLYON
Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımda kalmasını istediği Majid Hosseini ile yapılan görüşmelerden şu ana kadar sonuç çıkmadı. Oyuncunun menajerinin Kasımpaşa, Başakşehir ve AEK takımları ile görüştüğü öğrenilirken, bordo-mavililerin ise yıllık 900 bin Euro'dan 3 yıllık yeni sözleşme önerdiği belirtildi.
FIRTINA KÖTÜ SERİYE SON VERMEK İSTİYOR
Süper Lig'de yarın Ankaragücü'nü konuk edecek olan Trabzonspor, çıkıştaki rakibini yenerek sahasındaki son iki mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Bordo-mavililer, bu sezon evinde 14 maçta 22 puan toplarken, dış sahada 15 karşılaşmada ise 30 puan alarak daha başarılı bir grafik ortaya koydu.