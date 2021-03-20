Hakemlerde korona paniği

Bir üst klasman hakemi Kovid-19’a yakalanırken, temasta olduğu meslektaşlarına da test yapıldı. Gözler çıkacak sonuçlarda
Türkiye Futbol Federasyonu, dün bir üst klasman hakeminin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bunun üzerine Merkez Hakem Kurulu alarma geçerek, Kovid-19'a yakalanan hakemin temastaolduğu 8-10 hakeme bir kez daha testyaptırdı. Bu hafta oynanacak maçlardayeni vakalar çıkarsa, hakemdeğişikliğine gidileceği kaydedildi. Riva'da bu gelişmeler yaşanırken TFF, dün öğleden sonra bir açıklama daha yaparak, 1. Lig'de bugün oynanacak İstanbulspor-Altınordumaçının hakemi Özgür Yankaya'nınyerine Burak Şeker'i atadığını duyurdu. Bu değişiklik sosyal medyada, testi pozitif çıkan hakemin Yankaya olduğu şeklinde yorumlandı. TFF ve MHK, gözünü çıkacak yeni sonuçlara çevirdi.