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Giriş Tarihi: 20.3.2021

Hakemlerde korona paniği

UĞUR ÇEM
Hakemlerde korona paniği

Bir üst klasman hakemi Kovid-19’a yakalanırken, temasta olduğu meslektaşlarına da test yapıldı. Gözler çıkacak sonuçlarda

Türkiye Futbol Federasyonu, dün bir üst klasman hakeminin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bunun üzerine Merkez Hakem Kurulu alarma geçerek, Kovid-19'a yakalanan hakemin temasta olduğu 8-10 hakeme bir kez daha test yaptırdı. Bu hafta oynanacak maçlarda yeni vakalar çıkarsa, hakem değişikliğine gidileceği kaydedildi. Riva'da bu gelişmeler yaşanırken TFF, dün öğleden sonra bir açıklama daha yaparak, 1. Lig'de bugün oynanacak İstanbulspor-Altınordu maçının hakemi Özgür Yankaya'nın yerine Burak Şeker'i atadığını duyurdu. Bu değişiklik sosyal medyada, testi pozitif çıkan hakemin Yankaya olduğu şeklinde yorumlandı. TFF ve MHK, gözünü çıkacak yeni sonuçlara çevirdi.

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Hakemlerde korona paniği
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