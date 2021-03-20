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Giriş Tarihi: 20.3.2021 18:13 Son Güncelleme: 20.3.2021 18:16

Son dakika: 'ın derbisi kamp kadrosu açıklandı!

Son dakika: Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi kamp kadrosu açıklandı!

Son dakika haberi... 'in 31. haftasında oynanacak olan - derbisi öncesinde siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan ve izinli olan kadroya dönerken, tek eksiğin olduğu görüldü.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının en iddialı iki takımı olan Beşiktaş ve Fenerbahçe, ligin 31. haftasında karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda gidişatı belirleyecek olan maçlardan birisi olan derbi öncesinde, Beşiktaş 63 puanla liderliği elinde bulundururken Fenerbahçe ise 58 puanla 3. sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı geçmesine karşın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçında riske edilmeyen Cenk Tosun, derbi kadrosuna dahil edildi.

Sakatlığı süren ve takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalarına devam eden Gökhan Töre'nin yanı sıra genç oyuncular Serdar Saatçı ve Bilal Ceylan ise Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almadı.

İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu:

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Son dakika: Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi kamp kadrosu açıklandı!
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