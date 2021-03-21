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Giriş Tarihi: 21.3.2021 15:26 Son Güncelleme: 21.3.2021 15:33

Antalyaspor evinde rahat kazandı!

Antalyaspor evinde rahat kazandı!

'in 31. haftasında Antalyaspor, sahasında 'u 3-1 mağlup etti. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Fredy, Gökdeniz ve Bünyamin kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Son olarak ligin 15. haftasında evinde Hatayspor'a 6-0 olan Antalyaspor, daha sonra çıktığı 7 maçta da yenilgi yüzü görmedi.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 54'te Fredy, 66'da Gökdeniz Bayrakdar ve 70'te Bünyamin Balcı kaydetti. BB Erzurumspor'un tek golünü ise 39'da Aatif Chahechouhe attı.

Bu sonuçla Antalyaspor, 39 puana yükseldi. 6 maçtır kazanamayan ve düşme hattında yer alan BB Erzurumspor ise 27 puanda kaldı.

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Antalyaspor evinde rahat kazandı!
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