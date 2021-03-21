Antalyaspor evinde rahat kazandı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Son olarak ligin 15. haftasında evinde Hatayspor'a 6-0 olan Antalyaspor, daha sonra çıktığı 7 maçta da yenilgi yüzü görmedi.