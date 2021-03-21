Antalyaspor evinde rahat kazandı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Son olarak ligin 15. haftasında evinde Hatayspor'a 6-0 olan Antalyaspor, daha sonra çıktığı 7 maçta da yenilgi yüzü görmedi.
Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 54'te Fredy, 66'da Gökdeniz Bayrakdar ve 70'te Bünyamin Balcı kaydetti. BB Erzurumspor'un tek golünü ise 39'da Aatif Chahechouhe attı.
Bu sonuçla Antalyaspor, 39 puana yükseldi. 6 maçtır kazanamayan ve düşme hattında yer alan BB Erzurumspor ise 27 puanda kaldı.