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Giriş Tarihi: 21.3.2021 23:27

attı! galibiyete koştu!

İHA
Hakan Çalhanoğlu attı! Milan galibiyete koştu!

'nın 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı 'yı 3-2 mağlup etti. Milan'da milli futbolcu takımının galibiyet golünü kaydetti.

Serie A'nın 28. haftasında Fiorentina ile Milan, Artemio Franchi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan konuk ekip 9. dakikada Zlatan Ibrahimovic'in golü ile 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım 17. dakikada Erick Pulgar ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skor ile tamamlandı. İkinci yarının başında 51. dakikada Fiorentina, Franck Ribery'nin kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

Milan 57. dakikada Brahim Diaz ile 2-2 yaptı. 72. dakikada sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu takımını 3-2 öne geçirdi. Mücadelenin geri kalanın başka gol olmayınca Milan sahadan 3-2 galip ayrıldı ve puanını 59'a çıkararak zirve takibini sürdürdü. Ev sahibi ekip ise 29 puanda kaldı.

Maça 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu son dakikalarda yerini Soualiho Meite'ye bıraktı. Milli futbolcu ligdeki gol sayısını da 3'e çıkardı. 27 yaşındaki futbolcunun Serie A'da 7 de asisti bulunuyor. Hakan bu sezon 9 gol, 10 asistlik performans sergiliyor.

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Hakan Çalhanoğlu attı! Milan galibiyete koştu!
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