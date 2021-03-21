Konyaspor zorlu maçta Alanyaspor'u mağlup etti! Çağdaş Atan...

Süper Lig'in 31. hafta maçında Konyaspor evinde Alanyaspor'u ağırladı. Saat 13:30'da başlayan zorlu maçta Konyaspor 1-0 mağlup etti. Konyaspor'un bu maç öncesi 33 puanı bulunurken, Alanyaspor'un ise 49 puanı bulunuyordu. Konya ekibi puanını 36'ya yükseltti. Maçın ikinci yarısında iki takım da net pozisyonlar kaçırırken kaleciler önemli kurtarışlarda bulundu.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Koray Gençerler xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx
Konyaspor: Sehic xx, Skubic xxx, Ahmet xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Diomande xx, Amir xx, Sekidika xx, Rahmanovic x, Bütüçi xxx, Cikalleshi xxx
Yedekler: Eray, Adil, Milosevic, Oğuz Kağan, Shengelia, Miya, Kravets, Doğan Can, Musa, Daci
Teknik Direktör: İlhan Palut
Alanyaspor: Marafona xx, Fatih xx, Caulker xx, Tzavellas xxx, Moubandje x, Siopis xx, Berkan xx, Juanfran xx, Salih x, Umut xx, Bareiro x
Yedekler: Serkan, Alpay, Ceyhun, Hasan Hüseyin, Mustafa, Efkan, Tayfur, Davidson, Tetah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Konyaspor: 1
Alanyaspor: 0
Gol: 13' Cikalleshi
MAÇTAN DAKİKALAR
DK 2- Umut Gunes şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor.
DK 12- Konyaspor atağında Sokol Cikalleshi kafa vuruşu ile şansını deniyor ancak Alanyaspor takımı bu vuruşun kaleye girmesini engelliyor.
DK 18- İsabetsiz şut! Alanyaspor Juanfran ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.
GOL DK 13' Konyaspor. Kafa vuruşuyla golü bulan oyuncu Sokol Cikalleshi.