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Giriş Tarihi: 21.3.2021 13:54 Son Güncelleme: 21.3.2021 15:27

zorlu maçta 'u mağlup etti! ...

Konyaspor zorlu maçta Alanyaspor'u mağlup etti! Çağdaş Atan...

'in 31. haftasında ile karşı karşıya geldi. Zorlu maçta Konyaspor 13. dakikada Cikalleshi ile bulduğu golle 1-0 kazandı. Alanyaspor, hafta içindeki Antalyaspor mağlubiyetinin ardından bu kez de Konya'dan mağlubiyetle ayrıldı. 'ın muhteşem vuruşu direkten döndü.

Süper Lig'in 31. hafta maçında Konyaspor evinde Alanyaspor'u ağırladı. Saat 13:30'da başlayan zorlu maçta Konyaspor 1-0 mağlup etti. Konyaspor'un bu maç öncesi 33 puanı bulunurken, Alanyaspor'un ise 49 puanı bulunuyordu. Konya ekibi puanını 36'ya yükseltti. Maçın ikinci yarısında iki takım da net pozisyonlar kaçırırken kaleciler önemli kurtarışlarda bulundu.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Koray Gençerler xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xxx, Ahmet xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Diomande xx, Amir xx, Sekidika xx, Rahmanovic x, Bütüçi xxx, Cikalleshi xxx

Yedekler: Eray, Adil, Milosevic, Oğuz Kağan, Shengelia, Miya, Kravets, Doğan Can, Musa, Daci

Teknik Direktör: İlhan Palut

Alanyaspor: Marafona xx, Fatih xx, Caulker xx, Tzavellas xxx, Moubandje x, Siopis xx, Berkan xx, Juanfran xx, Salih x, Umut xx, Bareiro x

Yedekler: Serkan, Alpay, Ceyhun, Hasan Hüseyin, Mustafa, Efkan, Tayfur, Davidson, Tetah

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Konyaspor: 1

Alanyaspor: 0

Gol: 13' Cikalleshi

MAÇTAN DAKİKALAR

DK 2- Umut Gunes şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor.

DK 12- Konyaspor atağında Sokol Cikalleshi kafa vuruşu ile şansını deniyor ancak Alanyaspor takımı bu vuruşun kaleye girmesini engelliyor.

DK 18- İsabetsiz şut! Alanyaspor Juanfran ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

GOL DK 13' Konyaspor. Kafa vuruşuyla golü bulan oyuncu Sokol Cikalleshi.

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Konyaspor zorlu maçta Alanyaspor'u mağlup etti! Çağdaş Atan...
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