Konyaspor zorlu maçta Alanyaspor'u mağlup etti! Çağdaş Atan...

Süper Lig'in 31. hafta maçında Konyaspor evinde Alanyaspor'u ağırladı. Saat 13:30'da başlayan zorlu maçta Konyaspor 1-0 mağlup etti. Konyaspor'un bu maç öncesi 33 puanı bulunurken, Alanyaspor'un ise 49 puanı bulunuyordu. Konya ekibi puanını 36'ya yükseltti. Maçın ikinci yarısında iki takım da net pozisyonlar kaçırırken kaleciler önemli kurtarışlarda bulundu.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Koray Gençerler xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xxx, Ahmet xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Diomande xx, Amir xx, Sekidika xx, Rahmanovic x, Bütüçi xxx, Cikalleshi xxx

Yedekler: Eray, Adil, Milosevic, Oğuz Kağan, Shengelia, Miya, Kravets, Doğan Can, Musa, Daci

Teknik Direktör: İlhan Palut

Alanyaspor: Marafona xx, Fatih xx, Caulker xx, Tzavellas xxx, Moubandje x, Siopis xx, Berkan xx, Juanfran xx, Salih x, Umut xx, Bareiro x

Yedekler: Serkan, Alpay, Ceyhun, Hasan Hüseyin, Mustafa, Efkan, Tayfur, Davidson, Tetah

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Konyaspor: 1

Alanyaspor: 0

Gol: 13' Cikalleshi