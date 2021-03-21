Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den 5 değişiklik birden! Hatayspor maçında...

4-3'lük Çaykur Rizespor yenilgisiyle Galatasaray'da taşlar yerinden oynadı. Sergilenen futboldan hiç memnun olmayan Fatih Terim, eski sistemine ve eski oyuncularına dönmeye karar verdi. İşte Hatay deplasmanıyla birlikte sarı-kırmızılı takımda yaşanacak değişiklikler:
1- Çift forvetli düzenden vazgeçilecek ve 4-3-3 sistemi sezona sonuna kadar benimsenecek.
2- İleri uçta Falcao ya da Mohamed'den biri tek forvet olarak görev yapacak. Formda olduğu için Falcao 11'de, Mohamed kulübede başlayacak.
FLORYA'DA MİLLİ ARA
Taylan ve Emre Kılınç'ı A Milli Takım'a gönderen Galatasaray Çarşamba akşamı Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Mohamed Mısır'ın, Luyindama Kongo'nun, Etebo ve Onyekuru Nijerya'nın, Linnes Norveç'in yolunu tuttu. Gedson Fernandes Portekiz U-21 Takımı'ndan, Donk da Surinam'dan davet aldı. Sarı-kırmızılılar milli arada eksik çalışacak.
MARCAO DUBAI'DE
Çaykur Rize maçından sonra Galatasaray'da oyunculara 4 gün izin verildi. Çarşamba akşamına kadar izinli olmasını fırsat bilen Marcao da eşiyle birlikte Dubai'ye tatile gitti.
MUSTAFA CENGİZ: GALATASARAY'A SAHİP ÇIKIN
Seçim havasına giren Galatasaray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz de düğmeye bastı. 399 yeni kulüp üyesine beratlarının takdim edildiği törende herkesle tek tek iletişim kuran Cengiz, önemli mesajlar verdi.
Mikrofonlara "İnşallah 50 yıl daha bu yönetimde kalacağız, 50 yıl sonra birileri gelebilir" ifadesiyle ironi yapan Mustafa Cengiz, yeni tanıştığı üyelerin hepsine ise sohbetlerde "Seçim zamanı lütfen gelin oyunuzu kullanın. Kime oy verdiğinizin önemi yok, önemli olan Galatasaray'a sahip çıkmanız. Galatasaray'a sahip çıkın" dedi.
Bir yıl önce ciddi ameliyatlar geçiren Cengiz, Galatasaray sayesinde hayata tutulduğunu da sözlerine ekledi. Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan Seçimli Genel Kurul'un pandemi durumuna göre Haziran ayına ertelenme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Metin Öztürk, Burak Elmas ve Tuncer Hunca'nın adaylıkları kesinleşti. Başkan Cengiz de Abdurrahim Albayrak-Yusuf Günay-Kaan Kançal'ın yer aldığı yönetimine yeni isimler ekleyip adaylığını açıklamaya hazırlanıyor.