Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den 5 değişiklik birden! Hatayspor maçında...
Giriş Tarihi: 21.3.2021 15:58 Son Güncelleme: 21.3.2021 16:01

Son dakika: 'da 'den 5 değişiklik birden! maçında...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Hatayspor maçında kadro değişiyor

'a sahasında 4-3 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan 'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör , maçında kadroyu değiştirme kararı aldı. İşte detaylar...

4-3'lük yenilgisiyle 'da taşlar yerinden oynadı. Sergilenen futboldan hiç memnun olmayan , eski sistemine ve eski oyuncularına dönmeye karar verdi. İşte Hatay deplasmanıyla birlikte sarı-kırmızılı takımda yaşanacak değişiklikler:

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Hatayspor maçında kadro değişiyor

1- Çift forvetli düzenden vazgeçilecek ve 4-3-3 sistemi sezona sonuna kadar benimsenecek.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Hatayspor maçında kadro değişiyor

2- İleri uçta ya da Mohamed'den biri tek forvet olarak görev yapacak. Formda olduğu için Falcao 11'de, Mohamed kulübede başlayacak.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Hatayspor maçında kadro değişiyor

3- ilk 11'e, sol açıktaki yerine geri dönüyor.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Hatayspor maçında kadro değişiyor

4- Emre Akbaba formasını 'ye bırakıyor.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Hatayspor maçında kadro değişiyor

5- Cezalı Yedlin'in yokluğunda Hatay'da görev yapacak Linnes iyi oynarsa sağ bekte devam edecek.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den 5 değişiklik birden! Hatayspor maçında...

FLORYA'DA MİLLİ ARA

Taylan ve Emre Kılınç'ı A Milli Takım'a gönderen Çarşamba akşamı maçı hazırlıklarına başlayacak. Mohamed Mısır'ın, Luyindama Kongo'nun, Etebo ve Nijerya'nın, Linnes Norveç'in yolunu tuttu. Gedson Fernandes Portekiz U-21 Takımı'ndan, Donk da Surinam'dan davet aldı. Sarı-kırmızılılar milli arada eksik çalışacak.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Hatayspor maçında kadro değişiyor

MARCAO DUBAI'DE

Çaykur Rize maçından sonra 'da oyunculara 4 gün izin verildi. Çarşamba akşamına kadar izinli olmasını fırsat bilen Marcao da eşiyle birlikte Dubai'ye tatile gitti.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Hatayspor maçında kadro değişiyor

MUSTAFA CENGİZ: GALATASARAY'A SAHİP ÇIKIN

Seçim havasına giren 'da mevcut başkan Mustafa Cengiz de düğmeye bastı. 399 yeni kulüp üyesine beratlarının takdim edildiği törende herkesle tek tek iletişim kuran Cengiz, önemli mesajlar verdi.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Hatayspor maçında kadro değişiyor

Mikrofonlara "İnşallah 50 yıl daha bu yönetimde kalacağız, 50 yıl sonra birileri gelebilir" ifadesiyle ironi yapan Mustafa Cengiz, yeni tanıştığı üyelerin hepsine ise sohbetlerde "Seçim zamanı lütfen gelin oyunuzu kullanın. Kime oy verdiğinizin önemi yok, önemli olan 'a sahip çıkmanız. Galatasaray'a sahip çıkın" dedi.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Hatayspor maçında kadro değişiyor

Bir yıl önce ciddi ameliyatlar geçiren Cengiz, sayesinde hayata tutulduğunu da sözlerine ekledi. Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan Seçimli Genel Kurul'un pandemi durumuna göre Haziran ayına ertelenme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Metin Öztürk, Burak Elmas ve Tuncer Hunca'nın adaylıkları kesinleşti. Başkan Cengiz de Abdurrahim Albayrak-Yusuf Günay-Kaan Kançal'ın yer aldığı yönetimine yeni isimler ekleyip adaylığını açıklamaya hazırlanıyor.

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Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den 5 değişiklik birden! Hatayspor maçında...
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