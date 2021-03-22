Seçim havasına giren G.Saray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz de düğmeye bastı.herkesle tek tek iletişim kuran Cengiz, önemli mesajlar verdi.ifadesiyle ironi yapan Mustafa Cengiz, yeni tanıştığı üyelerin hepsine ise sohbetlerde, "Seçim zamanı lütfen gelin, oyunuzu kullanın. Kime oy verdiğinizin önemi yok, önemli olan Galatasaray'a sahip çıkmanız. Galatasaray'a sahip çıkın" dedi.MAYIS ayında gerçekleşmesi planlanan Seçimli Genel Kurul'un pandemi durumuna göre haziran ayına ertelenme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca'nın adaylıkları kesinleşti.DİVAN Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu dün yapılan olağan divan kurulu toplantısında başkan adaylığını açıkladı. Divan Kurulu başkanlığını bırakan Hamamcıoğlu,sözleri ile seçime gireceğini duyurdu. Listesini oluşturmaya başlayan Hamamcıoğlu'nun 2. başkanı Cemal Özgörkey olacak, hayatını kaybeden usta tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin de Hamamcıoğlu'nun listesinde.oyuncular 4 günlük izne çıkarken bazı isimler de soluğu yurt dışında aldı. Marcao, eşi ile birlikte Dubai'ye tatile giderken sosyal medya hesabından da bu fotoğrafı paylaştı.