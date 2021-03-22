Mayıs ayında yapılması planlanan seçimli genel kurul için adaylar tek tek ekiplerini duyuruyor. Başkan Mustafa Cengiz de yeni isimlerle takviye edeceği ekibi ile yönetimini sürdürmek istiyor. Hazırlıklar çoktan başladı
Seçim havasına giren G.Saray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz de düğmeye bastı. 399 yeni kulüp üyesine beratlarınıntakdim edildiği törende herkesle tek tek iletişim kuran Cengiz, önemli mesajlar verdi. "İnşallah50 yıl daha bu yönetimdekalacağız, 50 yıl sonrabirileri gelebilir" ifadesiyle ironi yapan Mustafa Cengiz, yeni tanıştığı üyelerin hepsine ise sohbetlerde, "Seçim zamanı lütfen gelin, oyunuzu kullanın. Kime oy verdiğinizin önemi yok, önemli olan Galatasaray'a sahip çıkmanız. Galatasaray'a sahip çıkın" dedi. Biryıl önce ciddi ameliyatlar geçirenCengiz, Galatasaray sayesinde hayatatutunduğunu da sözlerine ekledi.
PANDEMİ NEDENİYLE SEÇİM HAZİRANA ERTELENEBİLİR
MAYIS ayında gerçekleşmesi planlanan Seçimli Genel Kurul'un pandemi durumuna göre haziran ayına ertelenme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca'nın adaylıkları kesinleşti. Başkan Cengiz de AbdurrahimAlbayrak-Yusuf Günay-KaanKançal'ın yer aldığı yönetimineyeni isimler ekleyip adaylığınıaçıklamaya hazırlanıyor.
4. ADAY EŞREF HAMAMCIOĞLU
DİVAN Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu dün yapılan olağan divan kurulu toplantısında başkan adaylığını açıkladı. Divan Kurulu başkanlığını bırakan Hamamcıoğlu, "Seçim tarihi belli olduğuzaman görev verilmesi halindebu görevden kaçınmayacağımıve çalışmalariçinde olduğumu beyan ederim" sözleri ile seçime gireceğini duyurdu. Listesini oluşturmaya başlayan Hamamcıoğlu'nun 2. başkanı Cemal Özgörkey olacak, hayatını kaybeden usta tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin de Hamamcıoğlu'nun listesinde.
MARCAO AİLESİ DUBAI'DE GALATASARAYLI oyuncular 4 günlük izne çıkarken bazı isimler de soluğu yurt dışında aldı. Marcao, eşi ile birlikte Dubai'ye tatile giderken sosyal medya hesabından da bu fotoğrafı paylaştı.