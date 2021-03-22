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Giriş Tarihi: 22.3.2021

Galatasaray’a sahip çıkın

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’a sahip çıkın

Mayıs ayında yapılması planlanan seçimli genel kurul için adaylar tek tek ekiplerini duyuruyor. Başkan de yeni isimlerle takviye edeceği ekibi ile yönetimini sürdürmek istiyor. Hazırlıklar çoktan başladı

Seçim havasına giren G.Saray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz de düğmeye bastı. 399 yeni kulüp üyesine beratlarının takdim edildiği törende herkesle tek tek iletişim kuran Cengiz, önemli mesajlar verdi. "İnşallah 50 yıl daha bu yönetimde kalacağız, 50 yıl sonra birileri gelebilir" ifadesiyle ironi yapan Mustafa Cengiz, yeni tanıştığı üyelerin hepsine ise sohbetlerde, "Seçim zamanı lütfen gelin, oyunuzu kullanın. Kime oy verdiğinizin önemi yok, önemli olan Galatasaray'a sahip çıkmanız. Galatasaray'a sahip çıkın" dedi. Bir yıl önce ciddi ameliyatlar geçiren Cengiz, Galatasaray sayesinde hayata tutunduğunu da sözlerine ekledi.

PANDEMİ NEDENİYLE SEÇİM HAZİRANA ERTELENEBİLİR
MAYIS ayında gerçekleşmesi planlanan Seçimli Genel Kurul'un pandemi durumuna göre haziran ayına ertelenme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca'nın adaylıkları kesinleşti. Başkan Cengiz de Abdurrahim Albayrak-Yusuf Günay-Kaan Kançal'ın yer aldığı yönetimine yeni isimler ekleyip adaylığını açıklamaya hazırlanıyor.

4. ADAY EŞREF HAMAMCIOĞLU
DİVAN Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu dün yapılan olağan divan kurulu toplantısında başkan adaylığını açıkladı. Divan Kurulu başkanlığını bırakan Hamamcıoğlu, "Seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde bu görevden kaçınmayacağımı ve çalışmalar içinde olduğumu beyan ederim" sözleri ile seçime gireceğini duyurdu. Listesini oluşturmaya başlayan Hamamcıoğlu'nun 2. başkanı Cemal Özgörkey olacak, hayatını kaybeden usta tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin de Hamamcıoğlu'nun listesinde.

MARCAO AİLESİ DUBAI'DE
GALATASARAYLI oyuncular 4 günlük izne çıkarken bazı isimler de soluğu yurt dışında aldı. Marcao, eşi ile birlikte Dubai'ye tatile giderken sosyal medya hesabından da bu fotoğrafı paylaştı.

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Galatasaray’a sahip çıkın
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