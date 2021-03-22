Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kartal Tufana yakalandı
Giriş Tarihi: 22.3.2021

Kartal Tufana yakalandı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kartal Tufana yakalandı

Nefes kesen derbide siyah-beyazlılar, 48. dakikada ’yla golü buldu. Pes etmeyen sarılacivertliler, 89’da ’la beraberliğe ulaştı. Altay Bayındır, kritik kurtarışlarıyla takımını yarışta tuttu

Bir maç eksiği olan Beşiktaş, Fenerbahçe ile 5 puanlık farkı korurken G.Saray'la farkı 3'e çıkardı
Maçın ilk bölümünde Fenerbahçe top kullanmakta sorunlar yaşayıp ileri çıkışlarda çok sık kayıplar yapınca oyunda kontrolü oturtamadı. Beşiktaş, rakibinin bu zaafını orta alanda iyi değerlendirirken hücum girişimlerini sıklaştırdı. Önce Aboubakar sonra Atiba, Altay'a takıldı. İlk devre Fenerbahçe'nin tek pozisyonu vardı. İkinci yarıya ise Beşiktaş, Vida'nın kafa golüyle başladı. Fenerbahçe'de bu dakikadan sonra üst üste hamleler gelirken sarı-lacivertliler daha fazla önde oyun kurmaya çalıştı. Ev sahibi ise ikinci gol için ayağına gelen birçok fırsatı değerlendiremedi. Üst üste Aboubakar, Mensah ve Ghezzal ile pozisyon harcayan siyah-beyazlılar maçı koparmayı başaramadı. Artık maçın son düdüğü beklenirken sahneye Ozan Tufan çıktı. Ceza sahası dışından attığı şık golle takımına beraberliği getirirken kalan bölümde de iki fırsat yakaladı ancak skor değişmedi. Böylelikle Beşiktaş zirvede farkı 3'e çıkarırken yakaladığı büyük avantajı değerlendiremedi, Fenerbahçe ise şampiyonluğa havlu atma durumundan kendini kurtardı.

OZAN'DAN 109'LUK FÜZE
NEFİS bir vuruşla Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışına tutunmasını sağlayan Ozan Tufan, karşılaşmada tek isabetli şutunda da golü bulmayı başardı. Yıldız futbolcunun golünde topun hızı saatte 109 kilometre olarak ölçüldü. Sarı-lacivertli oyuncu, ilk yarıda Beşiktaş'ın Kadıköy'de 4-3 kazandığı karşılaşmada da 2 kez fileleri havalandırmıştı.

F.BAHÇE'NİN KORKULU RÜYASI VİDA!
Domagoj Vida, Fenerbahçe'ye karşı iç sahada çıktığı beş maçın üçünde gol atmayı başardı. Yıldız futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez ağları sarstı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor... Bugün Güncel ve canlı gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?
Son Dakika Ekonomi Haberleri - Altın Fiyatları Bugün Nasıl? Altın fiyatları ne kadar - kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, ata canlı alış-satış fiyatları
Son dakika: Dolar kuru ne kadar oldu? Bugün 22 Mart Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar/TL kuru canlı alış ve satış fiyatı
Son dakika: Seren Serengil'in durumu yeniden kötüye gidiyor! 46 kiloya düşen Seren Serengil yardım çağrısında bulundu...
Son dakika: “Küfürbaz savcı” Özcan Muhammed Gündüz nasıl deşifre oldu? Çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Son dakika: Canlı yayında çıplak kadın şoku! Sunucuya çalışanlar kalkan oldu...
Hazar Ergüçlü'den dizi setinde çirkin kapris! Partnerini beğenmeyen Hazar Ergüçlü sette kavga çıkardı iddiası!
Sefirin Kızı'nın yakışıklı oyuncusu Engin Akyürek'ten beklenen hamle sonunda geldi! Artık o da Instagram'da... Bakın Engin Akyürek'in ilk paylaşımı ne oldu!
Son dakika: Dikkat çeken Ozan Tufan detayı! Sergen Yalçın...
Son dakika: Beşiktaş Fenerbahçe derbisine Ozan Tufan ve Altay damga vurdu! Dikkat çeken detay...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kartal Tufana yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA