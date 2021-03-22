Kartal Tufana yakalandı

Bir maç eksiği olan Beşiktaş, Fenerbahçe ile 5 puanlık farkı korurken G.Saray'la farkı 3'e çıkardıilk bölümünde Fenerbahçe top kullanmakta sorunlar yaşayıp ileri çıkışlarda çok sık kayıplar yapınca oyunda kontrolü oturtamadı. Beşiktaş, rakibinin bu zaafını orta alanda iyi değerlendirirken hücum girişimlerini sıklaştırdı. Önce Aboubakar sonra Atiba, Altay'a takıldı. İlk devre Fenerbahçe'nin tek pozisyonu vardı.Ev sahibi ise ikinci gol için ayağına gelen birçok fırsatı değerlendiremedi. Üst üste Aboubakar, Mensah ve Ghezzal ile pozisyon harcayan siyah-beyazlılar maçı koparmayı başaramadı. Artık maçın son düdüğü beklenirken sahneye Ozan Tufan çıktı. Ceza sahası dışından attığı şık golle takımına beraberliği getirirken kalan bölümde de iki fırsat yakaladı ancak skor değişmedi. Böylelikle Beşiktaş zirvede farkı 3'e çıkarırken yakaladığı büyük avantajı değerlendiremedi, Fenerbahçe ise şampiyonluğa havlu atma durumundan kendini kurtardı.NEFİS bir vuruşla Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışına tutunmasını sağlayan Ozan Tufan, karşılaşmada tek isabetli şutunda da golü bulmayı başardı. Yıldız futbolcunun golünde topun hızı saatte 109 kilometre olarak ölçüldü. Sarı-lacivertli oyuncu, ilk yarıda Beşiktaş'ın Kadıköy'de 4-3 kazandığı karşılaşmada da 2 kez fileleri havalandırmıştı.Domagoj Vida, Fenerbahçe'ye karşı iç sahada çıktığı beş maçın üçünde gol atmayı başardı. Yıldız futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez ağları sarstı.