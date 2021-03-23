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Giriş Tarihi: 23.3.2021 11:39

FIFA'da 'zaman aşımı' sorunu! Yolsuzluk, rüşvet...

AA
FIFA'da 'zaman aşımı' sorunu! Yolsuzluk, rüşvet...

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) içinde yolsuzluk skandalının patlak verdiği 2015 yılından sonra aralarında FIFA ve kıtaların futbol federasyonu başkan ile başkan yardımcılarının da olduğu yargılama süreci sonuçlanmamış onlarca üst düzey görevlinin davaları, 2025 yılına kadar zaman aşımına uğrayacak.

FIFA, 2018 yılında etik kurallarında değişikliğe giderek, FIFA Etik Kuralları 12. Maddesinde "Zaman Aşımı" başlığı altında, "Rüşvetten, ödeneğin kötüye kullanımından, maçları ve turnuvaları manipüle etmekten suçlananlar, 10 yıllık sürenin aşılması durumunda yargılanamayacak." ifadelerine yer verdi.

10 YIL SONRA ZAMAN AŞIMI...

2018 yılından önce rüşvet kapsamında FIFA'nın etik kurallarında zaman aşımıyla ilgili herhangi bir madde yer almamaktaydı. FIFA'da yolsuzluğa karışan kişi, 10 yıl içinde cezalandırılamadığı sürece FIFA bünyesinde temize çıkmış olacak.

Yapılan bu değişiklikle, FIFA'daki yolsuzluk operasyonu kapsamında üst düzey yetkililerinin yargılama süreci devam ederken zaman aşımı maddesiyle aklanmasının önü açılmış oldu.

Bu değişiklikle sonrasında 2015 yılında başlayan yolsuzluk operasyonu sonrasında hakkında inceleme başlatılan üst düzey görevliler, zaman aşımı maddesiyle aklanmaya başladı.

Geçen ay, FIFA, 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği sürecine ilişkin Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmasının zaman aşımı nedeniyle sonlandırıldığını duyurmuştu.

Beckenbauer, FIFA'nın değiştirdiği kanun sayesinde rüşvette zaman aşımına uğrayarak aklanmıştı. Benzer şekilde zaman aşımı ile rüşvetle suçlanan FIFA yetkililerin aklanmasının da önü açıldı.

Dönemin Dünya Kupası Organizasyon Komitesi Başkanı Franz Beckenbauer ile Almanya Futbol Federasyonu eski başkanı Theo Zwanziger ve genel sekreteri Horst Schmidt hakkında 2016 yılında başlatılan soruşturmanın ardından bu üç ismin, Almanya'nın 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği sürecinde 10 milyon İsviçre frangı tutarındaki bir ödemede usulsüzlük yaptığının tespit edildiği ve söz konusu usulsüzlüklerin 2002 ve 2005 yıllarında gerçekleştiği, 10 yıllık zaman aşımı süresini dolması nedeniyle de dosyanın kapatıldığı bildirilmişti.

FIFA, 2006 Dünya Kupası'nı düzenleme yetkisinin Almanya'ya verilmesi için yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine Mart 2016'da soruşturma başlatmıştı.

2015 yılında başlayan operasyondaki suçlamalar arasında FIFA organizasyonlarındaki medya ve pazarlama hakları kapsamında 150 milyon dolarlık rüşvet ve para aklama suçlarının içeriyordu. Bu operasyonunu, FIFA'da milyonlarca dolar değerinde farklı yolsuzluk suçlamaları takip etti.

FIFA'nın üst düzey yöneticilerinin 27 Mayıs 2015'te İsviçre'nin Zürih kentinde bir otele düzenlenen operasyonla gözaltına alınmasıyla başlayan yolsuzluk operasyonu sonrasında dönemin FIFA Başkanı Sepp Blatter, dönemin UEFA Başkanı Michel Platini ve dönemin FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke de suçlamaların hedefinde olmuştu.

Blatter ve Valcke hakkında görevini kötüye kullanma, menfaat çatışması, hediye ve diğer değerli eşyaları kabul ve teklif etme, rüşvet ve yolsuzluk gerekçeleriyle soruşturma açılmıştı. Blatter ve Valcke'in 2011-2015 yıllarında maaş zammı, Dünya Kupası bonusları ve prim gibi çeşitli gerekçelerle 80 milyon dolara yakın parayı kişisel hesaplarına aktararak İsviçre yasalarını çiğnediği iddia edilmişti.

Platini ve Blatter'den 2 milyon İsviçre frangı alarak FIFA etik kurallarını ihlal ettiği gerekçesi̇yle 2015'te futboldan 4 yıllığına men edilmişti. Blatter ile Platini'ye FIFA tarafından sekizer yıl futboldan men cezası verilmişti. Tarafların, FIFA Temyiz Kurulu'na yaptıkları itirazın ardından cezaları altışar yıla düşürülmüştü. Daha sonra Platini'nin cezası, CAS'a itirazı sonrasında 4 yıla inmişti.

2022 FIFA Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesine ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Platini, 2019 yılında serbest bırakıldı.

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FIFA'da 'zaman aşımı' sorunu! Yolsuzluk, rüşvet...
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