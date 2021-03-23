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Giriş Tarihi: 23.3.2021 15:14 Son Güncelleme: 23.3.2021 15:29

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Frank De Boer'den Milli Takım yorumu! Hakan Çalhanoğlu...

, ilk maçında yarın Hollanda'yı konuk edecek. Maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Hollanda Teknik Direktörü , "Türkiye iyi oyunculardan oluşan bir takım. Özellikle Türkiye ve Milan için gibi çok önemli bir isim var. Türkiye’nin kadrosunda çok sayıda etkili oyuncusu bulunuyor." dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında yarın Hollanda'yı konuk edecek. Maç öncesi Hollanda Teknik Direktörü Frank De Boer basın toplantısı düzenledi.

De Boer, "Türkiye iyi oyunculardan oluşan bir takım. Özellikle Türkiye ve Milan için Hakan Çalhanoğlu gibi çok önemli bir isim var. Türkiye'nin kadrosunda çok sayıda etkili oyuncusu bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Taraftarın olmamasını dezavantaj olarak yorumlayan De Boer, "Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray gibi üç büyük kulüp var taraftar sayısı açısında. Seyirci kapasitesi çok yüksek stadyum. Ben orada 6 ay futbol oynadım, harika taraftarlar gördüm. Onun dışında da Türkiye'nin taraftarı olmaması onlar için dezavantaj ama yine de harika bir taraftar grupları var." diye konuştu.

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Frank De Boer'den Milli Takım yorumu! "Hakan Çalhanoğlu..."
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