Frank De Boer'den Milli Takım yorumu! "Hakan Çalhanoğlu..."

Taraftarın olmamasını dezavantaj olarak yorumlayan De Boer, "Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray gibi üç büyük kulüp var taraftar sayısı açısında. Seyirci kapasitesi çok yüksek stadyum. Ben orada 6 ay futbol oynadım, harika taraftarlar gördüm. Onun dışında da Türkiye'nin taraftarı olmaması onlar için dezavantaj ama yine de harika bir taraftar grupları var." diye konuştu.