SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare, Milli Takım'da kadrodan çıkarıldı!

Milli futbolcu, bu anlamlı günü milli takımdaki arkadaşlarıyla kutlamaktan çok keyif aldığını söyledi. Teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Ozan, yarınki Hollanda karşılaşmasından alınacak galibiyetin kendisi için çok güzel bir hediye olacağını dile getirdi.