Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Lazio'da bekleneni verememişti! Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye geri dönebilir...
Giriş Tarihi: 23.3.2021 23:36 Son Güncelleme: 23.3.2021 23:38

Son dakika: 'da bekleneni verememişti! Fenerbahçe'ye geri dönebilir...

Son dakika: Lazio'da bekleneni verememişti! Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye geri dönebilir...

Son dakika haberi... Sezon başında Fenerbahçe'den 'ya transfer olan Kosovalı golcü , İtalyan ekibinde gösterdiği performansla bekleneni verememişti. Rekor bonservis bedeliyle transfer olduğu Lazio'da eleştiri oklarının hedefi olan Muriqi, takımdan gönderilecekler listesinde ilk sıraya kondu. İtalyan basınına göre, Muriqi'nin Fenerbahçe'ye dönme ihtimali oldukça yüksek.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor formasıyla yakaladığı çıkışın ardından hem Galatasaray'ı hem de Fenerbahçe'yi peşinde koşturan Vedat Muriqi, 2019-2020 sezonunda sarı-lacivertli ekibe transfer olmuştu. Fenerbahçe'ye transferiyle birlikte beklentilerin üzerine çıkan yıldız oyuncu, sezonu 17 golle tamamlamış ve Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti.

Premier Lig'den taliplerinin olduğu dönemde rekor bonservis bedeliyle İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olan Muriqi, İtalyan ekibinde beklentilerin altında kaldı. 18.5 milyon Euro ve bonuslarla birlikte Lazio tarihinin en pahalı oyuncu transferleri arasında kendisine yer bulan Vedat Muriqi, İtalyan taraftarlar tarafından istenmeyen adam haline geldi.

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanan son 16 turu rövanş mücadelesinde etkisiz bir performans sergileyen Kosovalı golcü, maçın ilk yarısında yaptırdığı penaltı ile takımını geri düşmesine sebep olmuştu.

Bu maçın ardından taraftarın büyük tepkisini çeken golcü, İtalyan ekibinde gözden çıkarılmış gözüküyor.

Football Italia'nın haberine göre, Lazio, Serie A'da sezonu Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak bir pozisyonda bitirmesi halinde takım maliyetlerini yüksek ölçüde düşürmeye gidecek.

Bu nedenle takımdan gönderilecek isimlerin başına eklenen Vedat Muriqi, sezon sonunda İtalyan ekibinden ayrılabilir. Lazio'dan ayrılması dahilinde Muriqi'nin tekrar Fenerbahçe'ye dönme ihtimalini kuvvetli gören İtalyanlar, gelecek sezonda yeniden Fenerbahçe forması giyebileceğini yazdı.

Vedat Muriqi, Serie A'da forma giydiği 18 maçta yalnızca 1 kez ağları sarstı. Muriqi'nin 90 dakikayı tamamlayabildiği bir maçta bulunmuyor.

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Son dakika: Lazio'da bekleneni verememişti! Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye geri dönebilir...
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