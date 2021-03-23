Son dakika: Lazio'da bekleneni verememişti! Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye geri dönebilir...

Premier Lig'den taliplerinin olduğu dönemde rekor bonservis bedeliyle İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olan Muriqi, İtalyan ekibinde beklentilerin altında kaldı. 18.5 milyon Euro ve bonuslarla birlikte Lazio tarihinin en pahalı oyuncu transferleri arasında kendisine yer bulan Vedat Muriqi, İtalyan taraftarlar tarafından istenmeyen adam haline geldi.