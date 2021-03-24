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Giriş Tarihi: 25.3.2021 01:41 Son Güncelleme: 25.3.2021 01:49

Son şampiyon Ukrayna'ya takıldı! İşte Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları...

AA
Son şampiyon Ukrayna'ya takıldı! İşte Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları...

'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde A, D, E, G ve H gruplarındaki ilk karşılaşmalar oynandı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk günü oynanan 12 maçla birlikte tamamlandı. Milliler, Hollanda'yı 4-2 geçerken son dünya şampiyonu Fransa, evinde oynadığı Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı.

Fransa'nın golünü, 19. dakikada Griezmann kaydetti. Ukrayna adına skor tabelasını değiştiren oyuncu, 57. dakikada kendi kalesine attığı golle Kimpembe oldu.

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği E Grubu müsabakasında, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki Belçika ile Galler karşılaştı. Galler, Wilson ile 10. dakikada öne geçti ancak ev sahibi Belçika, De Bruyne'ün 22, Thorgan Hazard'ın 28 ve Lukaku'nun (penaltıdan) 73. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.

E Grubu'ndaki diğer karşılaşma ise 8 gole sahne oldu. Çekya, Soucek (3), Schick, Barak ve Jankto'nun golleriyle Estonya deplasmanından 6-2 galip ayrıldı.

İlk hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

A GRUBU

Sırbistan-İrlanda Cumhuriyeti: 3-2

Portekiz-Azerbaycan: 1-0

D GRUBU

Finlandiya-Bosna Hersek: 2-2

Fransa-Ukrayna: 1-1

E GRUBU

Belçika-Galler: 3-1

Estonya-Çekya: 2-6

G GRUBU

Türkiye-Hollanda: 4-2

Cebelitarık-Norveç: 0-3

Letonya-Karadağ: 1-2

H GRUBU

Malta-Rusya: 1-3

Slovenya-Hırvatistan: 1-0

Kıbrıs Rum Kesimi-Slovakya: 0-0

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Son şampiyon Ukrayna'ya takıldı! İşte Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları...
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