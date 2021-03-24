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Giriş Tarihi: 24.3.2021 16:31

4 ay önce kovulmuştu! yeniden 'da

AA
4 ay önce kovulmuştu! Giuseppe Iachini yeniden Fiorentina'da

İtalya takımlarından 'da Prandelli ile yolların ayrılmasının ardından, 4 ay önce görevine son verilen yeniden teknik direktörlüğe getirildi.

İtalyan çalıştırıcı Cesare Prandelli'nin dün kişisel gerekçelerle görevini bırakmasının ardından Fiorentina, yeni teknik direktörünü buldu.

"Mor menekşeler" olarak anılan kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımı teknik direktörlüğüne Giuseppe Iachini'nin getirildiği belirtildi.

Böylece Iachini, 4 ay önce kovulduğu görevine yeniden gelmiş oldu.

Fiorentina, 2020-2021 sezonuna Iachini yönetiminde başlamıştı. Serie A'daki ilk 7 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik bir performans sergileyen Fiorentina'da yönetim, kasım ayında Iachini'nin görevine son vererek, takımı Prandelli'ye emanet etmişti.

Fiorentina, 28 haftası geride kalan ligde topladığı 29 puanla 14. sırada bulunuyor.

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4 ay önce kovulmuştu! Giuseppe Iachini yeniden Fiorentina'da
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