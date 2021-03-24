Türkiye Hollanda maçı TRT ile canlı izle: Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Hollanda TRT 1 ile canlı yayın izle ekranı burada

2022 Dünya Kupası Elemeleri heyecanı bu akşam Türkiye Hollanda maçı ile başlayacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler Türkiye Hollanda maçı canlı izle seçeneğini araştırıyor. Bilindiği üzere 20.00'da başlayacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şenol Güneş'in öğrencileri ilk karşılaşmada iyi bir başlangıç yaparak Hollanda karşısında 3 puanı elde etmek için sahada yer alacak. İşte Türkiye Hollanda TRT 1 ile canlı izle linki;
Türkiye Hollanda arasında oynanacak olan milli maç, bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından ve haberimizin içerisinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
İşte Türkiye Hollanda maçı ilk 11'leri ve canlı izle linki;
Türkiye'nin ilk 11'i: Uğurcan, Zeki, Ozan Kabak, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Yusuf, Burak
Hollanda'nın ilk 11'i: Cillessen, de Ligt, Blind, Wijndal, Tete, de Jong, de Roon, Wijnaldum, Berghuis, Malen, Depay
YAYIN KANALI: TRT 1 (Şifresiz)
İşte TRT 1 canlı izle linki;
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13. RANDEVU
Türkiye, bugün konuk edeceği Hollanda ile tarihinde 13. kez rakip olacak. Oynanan 12 karşılaşmanın 3'ünü kazanan A Milli Takım, 5 yenilgi, 4 de beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 9 kez rakip fileleri havalandıran ay-yıldızlılar, kalesinde ise 13 gol gördü.