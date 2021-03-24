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Giriş Tarihi: 24.3.2021

Sol şeride uçan Hollandalı

MEHMET ÖZCAN
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sol şeride uçan Hollandalı

ile sözleşmesi sona erecek olan Patrick van Aanholt’a 3 yıllık kontrat öneren Aslan, toplam 5.1 milyon Euro’luk paket sundu. Saracchi ile yolcu

Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren G.Saray, bir yandan da yeni sezonun kadro planlamasını yapıyor. Leipzig'den 1.5 sezon için kiralanan Marcelo Saracchi'nin yüksek bonservisi nedeniyle Uruguaylı sol beki kadroda düşünmeyen teknik heyet, Emre Taşdemir'in de kontratını uzatmak istemiyor. UEFA anlaşması gereği bonservisi elinde olan isimlere yönelen idareciler, Patrick van Aanholt için ilk teması kurdu, masaya da teklifini koydu. İngiliz ekibi Crystal Palace ile sezon sonunda kontratı bitecek olan 30 yaşındaki oyuncunun düzenli forma giymesi de Fatih Terim'in onay vermesine neden oldu. Hollandalı sol bekin menajeri ile görüşen G.Saray, 3 yıllık sözleşme önerirken toplam 5.1 milyon Euro'luk teklifini de iletti. PSV Eindhoven altyapısından yetişen oyuncu Chelsea ile Premier Lig'e adım atmıştı.

ÖMER 'EMRE' AMADE!
MUSLERA'NIN sözleşmesini uzatarak iç transfere başlayan G.Saray'da stoperler Marcao ve Luyindama ile de nikah tazelenecek. Yerlilerde ise iki isim için Fatih Terim 'Kalsın' raporunu verdi: Emre Akbaba ve Ömer Bayram. Şener ile yollarını kesin olarak ayıracak G.Saray'da müzmin sakat Emre Taşdemir yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Emre Akbaba ve Ömer Bayram'la devam etmeye hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, iki oyuncuya da yeni sözleşmelerinde garanti ücretlerini TL olarak ödeyecek. Akbaba ve Ömer'in önceliği de G.Saray...

KALEYE F.BAHÇE'DEN TAKVİYE
3. kaleci konumuna düşen Fatih Öztürk yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Okan Kocuk'un yanına yerli genç alternatif arayan G.Saray'ın radarına Rize'den Tarık Çetin takıldı. F.Bahçe altyapısından çıkan 1997 doğumlu Tarık'ı takip etmeye başlayan sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunu bekliyor. Tarık Çetin'in serbest kalması halinde Galatasaray devreye girecek

MOSTAFA'NIN ÇANTASI BOŞ ÇIKTI!
MOSTAFA Mohamed'in AVM'de çantasını çalan Cezayirli şüpheli Heccene A. yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Şüphelinin olay günü giydiği kıyafetinin de aynı olduğu görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayın ardından çalışma başlatırken, kamera görüntülerinden eşkali belirlenen şüpheli geçen gün Fatih'te gözaltına alındı. Şüpheliyle birlikte futbolcunun çantası da içi boş olarak bulundu.

TERİM TEDBİRLİ OLARAK PFDK'DA
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada deneyimli çalıştırıcının, G.Saray- Rize maçındaki "hakareti" nedeniyle 41. Maddeden tedbirli olarak sevk edildiği duyuruldu. Bu maddeye göre Terim, 2-5 maç arası bir ceza alacak. Öte yandan Beşiktaş da F.Bahçe derbisinde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gerekçesi ile PFDK'ya sevk edildi.

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Sol şeride uçan Hollandalı
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