Sol şeride uçan Hollandalı

Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren G.Saray, bir yandan da yeni sezonun kadro planlamasını yapıyor.UEFA anlaşması gereği bonservisi elinde olan isimlere yönelen idareciler, Patrick van Aanholt için ilk teması kurdu, masaya da teklifini koydu. İngiliz ekibi Crystal Palace ile sezon sonunda kontratı bitecek olan 30 yaşındaki oyuncunun düzenli forma giymesi de Fatih Terim'in onay vermesine neden oldu.PSV Eindhoven altyapısından yetişen oyuncu Chelsea ile Premier Lig'e adım atmıştı.MUSLERA'NIN sözleşmesini uzatarak iç transfere başlayan G.Saray'da stoperler Marcao ve Luyindama ile de nikah tazelenecek. Yerlilerde ise iki isim için Fatih Terimraporunu verdi:Şener ile yollarını kesin olarak ayıracak G.Saray'da müzmin sakat Emre Taşdemir yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Emre Akbaba ve Ömer Bayram'la devam etmeye hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, iki oyuncuya daAkbaba ve Ömer'in önceliği de G.Saray...kaleci konumuna düşen Fatih Öztürk yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Okan Kocuk'un yanına yerli genç alternatif arayanF.Bahçe altyapısından çıkan 1997 doğumlu Tarık'ı takip etmeye başlayan sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunu bekliyor.Mohamed'in AVM'de çantasını çalan Cezayirli şüpheli Heccene A. yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Şüphelinin olay günü giydiği kıyafetinin de aynı olduğu görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayın ardından çalışma başlatırken, kamera görüntülerinden eşkali belirlenen şüpheli geçen gün Fatih'te gözaltına alındı.G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada deneyimli çalıştırıcının, G.Saray- Rize maçındaki "hakareti" nedeniyle 41. Maddeden tedbirli olarak sevk edildiği duyuruldu. Bu maddeye göre Terim, 2-5 maç arası bir ceza alacak. Öte yandan Beşiktaş da F.Bahçe derbisinde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gerekçesi ile PFDK'ya sevk edildi.