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Giriş Tarihi: 24.3.2021 15:02 Son Güncelleme: 24.3.2021 15:25

Son dakika: Eski Başkanı 'e 6 yıl 8 ay

AA
Son dakika: Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter'e 6 yıl 8 ay men cezası

Son dakika haberi... Eski Başkanı , finansal konularda görevini kötüye kullanma gerekçesiyle futboldan 6 yıl 8 ay men edildi.

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter, finansal konularda görevini kötüye kullanma gerekçesiyle futboldan 6 yıl 8 ay men edildi. FIFA Etik Kurulu tarafından verilen ve basın açıklamasıyla duyurulan karara göre, Blatter'e 6 yıl 8 aylık men cezasının yanında 1 milyon İsviçre Frangı (903 bin Avro) da para cezası verildi.

Ayrıca, Blatter'in başkanlığı döneminde FIFA Genel Sekreterliği görevinde bulunan Jerome Valcke de aynı cezalara çarptırıldı. Karar, FIFA tarafından Blatter ve Valcke'ye bildirildi. Ancak kararların uygulanması için iki eski yöneticinin bir önceki usulsüzlük cezalarının bitmesi gerekiyor.

Buna göre cezalar, Blatter için 2021 yılının ekim ayından sonra, Valcke için 2025 yılının ekim ayından sonra uygulanacak.

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Son dakika: Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter'e 6 yıl 8 ay men cezası
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