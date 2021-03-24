Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Şenol Güneş Uğurcan'ı tercih etti! İlk kez seçilen Halil Akbunar kadroda yok...
Giriş Tarihi: 24.3.2021 20:14 Son Güncelleme: 24.3.2021 20:22

Son dakika: Uğurcan'ı tercih etti! İlk kez seçilen kadroda yok...

Son dakika: Şenol Güneş Uğurcan'ı tercih etti! İlk kez seçilen Halil Akbunar kadroda yok...

Son dakika haberi... , 'nda ilk maçına Hollanda'yı konuk ediyor. Maçtan önce Teknik Direktör 'in kalede kimi tercih edeceği merak konusu olmuştu. Deneyimli teknik adam, Hollanda karşısında ilk 11'de Altay Bayındır'a göre daha tecrübeli olan 'u başarılı file bekçisi 'a şans verdi. Ayrıca ilk kez milli takıma seçilen ve maç kadrosunda yer almadı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Takımımız, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı konuk ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, çok merak edilen kaleci konusunda Hollanda karşısında tercihini Uğurcan Çakır'dan yana kullandı. Uğurcan Çakır, ay-yıldızlı forma ile beşinci maçına Hollanda karşısında çıktı. 25 yaşındaki file bekçisi daha önce 2'si resmi, 2'si özel olmak üzere 4 maçta A Milli Takım kalesini korumuştu.

Şenol Güneş, Hollanda karşılaşmasında kalede Uğurcan Çakır, savunmada Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'ini sahaya sürdü.

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun, Taylan Antalyalı, Enes Ünal, Caner Erkin, Deniz Türüç, Emre Kılınç ve Kaan Ayhan ise yedekler arasında yer aldı.

Hafta içinde tartışma konusu olan Altay mı Uğurcan Çakır mı konusunda deneyimli teknik adam, tecrübesi nedeniyle Uğurcan Çakır'a şans verdi.

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki file bekçisi Altay, son olarak Beşiktaş derbisindeki performansıyla ön plana çıkmıştı.

HALİL AKBUNAR KADRODA YOK!

A Milli Takıma ilk kez davet edilen Taylan Antalyalı yedekler arasında forma şansı bekledi. Ay-yıldızlı takım aday kadrosunda ilk kez yer alan Halil Akbunar ise maç kadrosunda yer almadı. Sakatlığı süren Merih Demiral, milli takıma bugün davet edilen Abdülkerim Bardakçı ile kaleci Gökhan Akkan da maç kadrosunda bulunmayan diğer isimler oldu.

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Son dakika: Şenol Güneş Uğurcan'ı tercih etti! İlk kez seçilen Halil Akbunar kadroda yok...
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