Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Erol Bulut kimdir? Fenerbahçe eski teknik direktörü Erol Bulut kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, çalıştırdı? İşte tüm detaylar
Giriş Tarihi: 26.3.2021 02:10 Son Güncelleme: 26.3.2021 02:10

kimdir? Fenerbahçe eski teknik direktörü , , hangi takımlarda oynadı, çalıştırdı? İşte tüm detaylar

Erol Bulut kimdir? Fenerbahçe eski teknik direktörü Erol Bulut kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, çalıştırdı? İşte tüm detaylar

ekiplerinden Fenerbahçe’den yapılan son dakika açıklamasına göre teknik direktör ile karşılıklı olarak anlaşılarak yollar ayrıldı. Bu flaş gelişme sonrasında Bulut’a ilişkin detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler Erol Bulut kimdir, kaç yaşında, , hangi takımlarda oynadı, çalıştı? şeklinde sorulara yanıt aramaya başladı. Merak edilen Erol Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, çalıştı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde son dakika Erol Bulut gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut'la karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Bu gelişme sonrasında futbolseverler tarafından Erol Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, çalıştı? şeklindeki sorulara yanıt aranmaya başlandı.

EROL BULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Fenerbahçe eski teknik direktörü Erol Bulut ile ilgili tüm detaylar şöyle;



Erol Bulut (d. 31 Ocak 1975), defans pozisyonunda görev yapmış Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör.

EROL BULUT'UN KARİYERİ

Futbolculuk hayatına Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında başlayan Bulut, daha sonra Fenerbahçe, Trabzonspor, Adanaspor, Panionios, Bursaspor, 1860 München, Olimpiakos, Metalurh Donetsk, Olympiakos Volou, OFI Crete ve Veroia takımlarında forma giymiştir.



Erol Bulut, 2012 yılında teknik heyet görevine başlamış ve Kartalspor, Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve İstanbul Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yapmıştır. Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Bulut, daha sonra Alanyaspor'un teknik direktörlüğüne geçmiştir.

5 Ağustos 2020 tarihinde futbolcuyken formasını giydiği Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile anlaştığı duyurulmuştur. 25 Mart 2021'de karşılıklı anlaşarak Fenerbahçe'deki görevine son verildi.

Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir.

EROL BULUT'UN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

  • 2012-2013: Kartalspor (yardımcı antrenör)
  • 2013: Yeni Malatyaspor (yardımcı antrenör)
  • 2013-2014: Elazığspor (yardımcı antrenör)
  • 2014-2017: İstanbul Başakşehir (yardımcı antrenör)
  • 2017-2019: Yeni Malatyaspor
  • 2019-2020: Alanyaspor
  • 2020-2021: Fenerbahçe

EROL BULUT'UN BAŞARILARI

Fenerbahçe

  • TSYD Kupası: 1995
  • Türkiye 1. Futbol Ligi: 1995-96
  • Başbakanlık Kupası: 1998
  • Atatürk Kupası: 1998

Olimpiakos

  • Super League (Yunanistan): 2005-06, 2006-07
  • Kipello Ellados: 2005-06

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Erol Bulut kimdir? Fenerbahçe eski teknik direktörü Erol Bulut kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, çalıştırdı? İşte tüm detaylar
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