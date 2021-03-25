Kral Burak Ronaldo’yu geçti

Hollanda, Cristiano Ronaldo ve Burak Yılmaz'dan çektiğini kimseden çekmedi. 2000 yılından bu yana sadece Portekiz Milli Takım formasıyla Ronaldo,Portakallar'a 4 gol attı. Burak da dün biri penaltıdan 3 golle Hollanda'ya karşı oynadığı üst üste 3 maçta 5gole ulaştı ve Portekizli meslektaşınıgeçti. Dün 64. milli maçına çıkan Kral,Ay-Yıldızlı formayla 27. gol sevinciniyaşadı. Bu arada Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fransız ekibi Lille de gollere kayıtsız kalmadı. Mücadelenin ardından sosyal medyadan 'Kral' yazarak alevli paylaşım yaptı.
TARİH YAZAN DA BİZİZ, DÜŞEN DE...
Hat-trick yapan ve Hollanda'ya karşı gol sayısında Ronaldo'yu geçtiği hatırlatılan Burak, "Beni övmek için her türlü istatistiği çıkartıyorsunuz" derken attığı 3 golü ve galibiyeti şu sözlerle yorumladı: "Gurur verici bir olay. Güzel bir geceydi. Avrupa Şampiyonası'na tarih yazarak giden de, Uluslar Ligi'nde küme düşen de biziz. Milli maçlar bizi her zaman birbirimizebağlıyor. 3 puanla başlamakönemliydi. Şimdi Norveç'idüşüneceğiz."