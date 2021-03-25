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Giriş Tarihi: 25.3.2021

Kral Burak ’yu geçti

Kral Burak Ronaldo’yu geçti
Hollanda, Cristiano Ronaldo ve Burak Yılmaz'dan çektiğini kimseden çekmedi. 2000 yılından bu yana sadece Portekiz Milli Takım formasıyla Ronaldo, Portakallar'a 4 gol attı. Burak da dün biri penaltıdan 3 golle Hollanda'ya karşı oynadığı üst üste 3 maçta 5 gole ulaştı ve Portekizli meslektaşını geçti. Dün 64. milli maçına çıkan Kral, Ay-Yıldızlı formayla 27. gol sevincini yaşadı. Bu arada Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fransız ekibi Lille de gollere kayıtsız kalmadı. Mücadelenin ardından sosyal medyadan 'Kral' yazarak alevli paylaşım yaptı.

TARİH YAZAN DA BİZİZ, DÜŞEN DE...
Hat-trick yapan ve Hollanda'ya karşı gol sayısında Ronaldo'yu geçtiği hatırlatılan Burak, "Beni övmek için her türlü istatistiği çıkartıyorsunuz" derken attığı 3 golü ve galibiyeti şu sözlerle yorumladı: "Gurur verici bir olay. Güzel bir geceydi. Avrupa Şampiyonası'na tarih yazarak giden de, Uluslar Ligi'nde küme düşen de biziz. Milli maçlar bizi her zaman birbirimize bağlıyor. 3 puanla başlamak önemliydi. Şimdi Norveç'i düşüneceğiz."

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