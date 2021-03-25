Kral Burak Ronaldo’yu geçti

Hollanda, Cristiano Ronaldo ve Burak Yılmaz'dan çektiğini kimseden çekmedi. 2000 yılından bu yana sadece Portekiz Milli Takım formasıylaBurak da dün biri penaltıdan 3 golle Hollanda'ya karşı oynadığıBu arada Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fransız ekibi Lille de gollere kayıtsız kalmadı. Mücadelenin ardından sosyal medyadanHat-trick yapan ve Hollanda'ya karşı gol sayısında Ronaldo'yu geçtiği hatırlatılan Burak, "Beni övmek için her türlü istatistiği çıkartıyorsunuz" derken attığı 3 golü ve galibiyeti şu sözlerle yorumladı: "Gurur verici bir olay. Güzel bir geceydi. Avrupa Şampiyonası'na tarih yazarak giden de, Uluslar Ligi'nde küme düşen de biziz.