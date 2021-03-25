Son dakika: Alman basınından dikkat çeken Fenerbahçe sözleri! "Şampiyonlukları engelleyen forvetsizlik..."

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Giriş Tarihi: 25.3.2021 10:17 Son Güncelleme: 25.3.2021 10:25

Son dakika: Alman basınından dikkat çeken sözleri! "Şampiyonlukları engelleyen forvetsizlik..."

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Alman basınından olay Fenerbahçe sözleri! Şampiyonluklarını engelleyen...

'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Süper Lig'in 31. haftasında 'la 1-1 berabere kalarak rakibiyle puan farkını azaltma fırsatını kaçıran Sarı-Lacivertliler'de 1-2 gün içerisinde teknik direktör 'un geleceğiyle ilgili karar verilmesi bekleniyor. Alman basını ise transferi üzerinden Fenerbahçe yönetimini sert sözlerle eleştirdi ve şampiyonluk yarışıyla ile çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... , Süper Lig'in 31. haftasında 'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışındaki rakibiyle puan farkını azaltmak gibi önemli bir fırsatı kaçırdı. Alman basını, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir haberi kaleme aldı.

Son dakika: Alman basınından olay Fenerbahçe sözleri! Şampiyonluklarını engelleyen...

Almanya'nın "Ligablatt" sitesi, 'nin 'ya satılması, yönetiminin forvet transferleri ve şampiyonluk yarışıyla ilgili çarpıcı ifadeler yer alan bir haber yaptı. İşte o haberin detayları...

Son dakika: Alman basınından olay Fenerbahçe sözleri! Şampiyonluklarını engelleyen...

"AZ SAYIDAKİ FIRSATLARI DA FORVETLERİ YÜZÜNDEN DEĞERLENDİREMİYOR"

" ligde yavaş ama emin adımlarla şampiyonluk mücadelesine veda ediyor gibi görünüyor. Fenerbahçe'deki bu düşüşün birçok nedeni var. Ancak en belirgin fark hücum oyuncularının performansı...

Son dakika: Alman basınından olay Fenerbahçe sözleri! Şampiyonluklarını engelleyen...

Teknik direktör , orta sahadaki yaratıcılık eksikliğine rağmen kazanılan az sayıdaki fırsatları da forvetleri sebebiyle değerlendiremiyor.

Son dakika: Alman basınından olay Fenerbahçe sözleri! Şampiyonluklarını engelleyen...

"BU İSTATİSTİK ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN BİR TAKIMA LAYIK DEĞİL"

Özellikle ve Galatasaray ile karşılaştırıldığında 'nin forvetleri ile olan farkı görebilirsiniz.

Son dakika: Alman basınından olay Fenerbahçe sözleri! Şampiyonluklarını engelleyen...

Geride kalan 31 haftada Samatta 4, Thiam 6 ve Cisse 4 olmak üzere sadece 14 gol attılar. Bu şampiyonluğa oynayan bir takıma layık olmayacak bir istatistik.

Son dakika: Alman basınından olay Fenerbahçe sözleri! Şampiyonluklarını engelleyen...

Buna karşın 'ın golcüsü Vincent Aboubakar tek başına attığı 15 golle tüm forvetlerini geride bıraktı.

Son dakika: Alman basınından olay Fenerbahçe sözleri! Şampiyonluklarını engelleyen...

Galatasaray hücumcuları Diagne (Devre arasında West Bromwich'e gitti), Falcao ve Mohamed üçlüsü ise 21 gol attı.

Son dakika: Alman basınından olay Fenerbahçe sözleri! Şampiyonluklarını engelleyen...

"FENERBAHÇE TARAFTARI VEDAT'I GERİ GELMESİNİ ÇOK İSTERDİ"

Ancak bu tablo 'nin 15 gol, 6 asiste imza atarak 'ya giden 'in boşluğunu dolduramadığını gösteriyor.

Son dakika: Alman basınından olay Fenerbahçe sözleri! Şampiyonluklarını engelleyen...

yönetimi yazın takımın tüm bölgelerine birçok sayıda transfer yapmıştı.

Son dakika: Alman basınından olay Fenerbahçe sözleri! Şampiyonluklarını engelleyen...

Bunlar arasında Vedat'ın yerini alması beklenen ancak bu beklentilerinin altında kalan ve artık başarısız olarak adlandırılabilecek golcüler de vardı.

Son dakika: Alman basınından olay Fenerbahçe sözleri! Şampiyonluklarını engelleyen...

Samatta, Thiam ve Cisse, 'in boşluğunu dolduramadı ve onun kalitesinden yoksunlar.

Son dakika: Alman basınından olay Fenerbahçe sözleri! Şampiyonluklarını engelleyen...

Pek çok taraftarı, varlığı ve her an gol tehdidi olan 'in geri alınmasını çok isterdi.

Son dakika: Alman basınından olay Fenerbahçe sözleri! Şampiyonluklarını engelleyen...

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI BÜYÜK İHTİMALLE FENERBAHÇE'SİZ SONA ERECEK"

Geriye dönüp bakıldığında yönetimi, yanlış forvet transferleri sebebiyle şampiyonluğa kendilerinin engel olduğunu fark etmek zorundalar.

Son dakika: Alman basınından olay Fenerbahçe sözleri! Şampiyonluklarını engelleyen...

ve Galatasaray bu sezon daha iyi durumda gibi gözüküyor. Bu yüzden şampiyonluk mücadelesi büyük ihtimalle olmadan sona erecek."

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Son dakika: Alman basınından dikkat çeken Fenerbahçe sözleri! "Şampiyonlukları engelleyen forvetsizlik..."
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