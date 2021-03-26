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Giriş Tarihi: 26.3.2021

Erdoğan: O ne frikikti öyle Burak: Arada oluyor efendim

Erdoğan: O ne frikikti öyle Burak: Arada oluyor efendim

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tebrik telefonu sırasında yaşanan diyalog herkesi güldürdü

Hollanda zaferi sonrasında soyunma odasındaki sevince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılırken, oyunculara ve teknik heyete övgüler yağdırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyuncularla görüşen Erdoğan, "Böyle bir dönemde Milli Takımımız'ın Hollanda gibi bir takımı, 4-2 gibi bir skorla yenmiş olması gerçekten memleketimize, milletimize ayrı bir gurur vermiştir" dedi. Teknik direktör Güneş ise "Efendim erken gelseydiniz sizi oyuna alabilirdik.

Burak yerine santrfor olarak" sözleriyle Erdoğan'ı güldürdü. Kaptan Burak Yılmaz ile de görüşen Erdoğan, "O ne frikikti? Maşallah" derken yıldız oyuncu ise "Arada oluyor efendim" yanıtını verdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı maça davet etti.

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Erdoğan: O ne frikikti öyle Burak: Arada oluyor efendim
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