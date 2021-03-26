Şenol Güneş: İman gücümüzü kullanacağız

Norveç'in üst üste iki maçını yakın yerlerde oynamasını eleştiren Güneş, "Pandemi dönemindeyiz. Futbolcunun sorunları, UEFA'nın koyduğu şartlar ve ona bağlı sorunlar, ülkelerin koyduğu kurallar var. Norveç'in buraya gelme sebebi, kendi ülkesinin izin vermemesi. Daha önce hükmen mağlup olmuştu, şimdi tam tersine avantaj verdiler. İki maçı üst üste burada oynuyor. Biz de bundan sonraki maçlarımızı Kazakistan'a alacağız ki oraya gelsinler. Bütün uygulamalarda bize sorunlar çıkartılıyor. Diğer takımlar için de çıkabilir. Oyuncularımızın hiçbir şeyden etkilenmeden işlerini iyi yapmasını bekliyorum. Hiçbir mazeret bizi engellememeli." şeklinde görüş belirtti.

Güneş, Fransa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle sorun yaşattığının altını çizerek, "Lille takımı 3 oyuncu için sorun yaşattı. Dışarıya izin verilmeyeceği söyleniyordu. Servet (Yardımcı) bey UEFA ile görüştü. Başta Dışişleri Bakanı'mız (Mevlüt Çavuşoğlu) olmak üzere, devlet erkanının çok üstün bir katkısı oldu. Oyuncularımızın gelmesine katkıda bulundular." diye konuştu.